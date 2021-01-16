Aşı ikinci doza yetmeyebilir!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Çin şirketi Sinovac’ın geliştirdiği CoronaVac’a ‘acil kullanım onayı’ vermesi sonrası ülke genelinde aşılama çalışmalarında ikinci gün de geride kaldı.





Sağlık Bakanlığı, Çin Sinovac’la 50 milyon dozluk bir aşı anlaşması yapıldığını, ilk aşamada 30 milyon dozun Türkiye’ye getirileceğini açıklamıştı. Ancak daha sonra 3 milyon dozun Türkiye’ye getirileceği söylendi ve öyle de oldu. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “İlk baştaki planlar bu şekilde değildi. Türkiye’nin elinde bulunan 3 milyon doz aşı, protokole uygun olarak gerçekleştirilmesi gereken ikinci doz için yeterli olmayabilir” dedi.

.Prof. Dr. Ceyhan, “Çin’in geliştirdiği CoronaVac aşısının bu seneki üretim kapasitesi 300 milyon doz olarak açıklandı. Eğer Çin üretim kapasitesini artırmazsa, verebilecekleri ve anlaşma yapılan doz, 50 milyon. Pfizer-BioTech, Astra Zeneca ile de herhangi bir anlaşma ortada yok. Bu rakam da sadece 25 milyon kişinin aşıya erişebileceği anlamına geliyor. Bu rakamlarla en iyi gayreti gösterseniz bile ülkenin çoğunu aşılayamazsınız. 25 milyon kişinin aşılanması, pandeminin gidişatında herhangi bir değişiklik yapmayacaktır. Ek bir tedbirin mutlaka alınması gerekir” dedi ve ekledi: “Pandeminin gidişatını değiştirmek için yeterli aşı temin edildiği takdirde, Türkiye’deki sağlık sektörünün bu aşıları yapabilecek bir kapasiteye sahip olduğu bir gerçektir.”







AŞILAMA DEVAM EDİYOR





Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen “Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi”ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına dün de devam edildi. Aşı uygulamasının ikinci gününde, 500 bin üzerinde kişiye, Brezilya’da etkinliği 50,4 olarak açıklanan CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı bulunuyor. Sağlık çalışanlarının ardından “COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi” kapsamındaki öncelik sıralamasına göre diğer yurttaşların aşılanmasına başlanacak. İlk dozun uygulanmasından 28 gün sonra yapılacak ikinci dozun randevusu hekim tarafından verilecek.