Aşı karşıtı Caleb Wallace Covid-19 sebebiyle yoğun bakımda

Maske ve aşılamaya karşı çıktı, kampanyalar düzenledi





30 yaşındaki Wallace'ın virüse yakalanmadan önce maske ve aşılı olma şartı dahil Covid-19 salgınıyla alakalı tüm yasaklara ve kısıtlamalara karşı çıktığı; bununla ilgili kampanya ve eylemlere açıktan destek verdiği biliniyor. Wallace'ın sosyal medyada salgınla alakalı bazı propaganda videoları dahi bulunuyor.









ABD, Covid-19 kaynaklı vaka ve ölümlerde zirvede





İsminin Caleb Wallace olduğu belirlenen maske karşıtı kişinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtiliyor.ABD'nin Teksas eyaletinde ikamet eden Wallace'ın eşi Jessica, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İşler pek de lehimize değil. Eşimin akciğerleri fibrozis (bağ dokusu birikimi) nedeniyle hala sert. Doktorlar gerekli tüm müdahaleleri yaptı ve tüm seçenekler bitti. Tedavileri sonlandırmak bize bağlı." ifadelerini kullanarak kocasının durumunun iyiye gitmediğini söyledi.Caleb Wallace'ın temmuz ayı sonlarında Covid-19 ile ilgili semptomlar gösterdiği ancak hastaneye giderek test yaptırmayı reddettiği ifade ediliyor.Daha sonra koronavirüs testi pozitif çıkan Wallace'ın bu sefer de hastanede tedavi görmeyi istemediği evde vitamin, solunum cihazı ve tartışmalı at solucanı ilacı Ivermectin kullandığı kaydedildi.Ağustos ayı başında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve tedavisi süren Caleb Wallace'ın eşi şu anda dördüncü çocuklarına hamile ve eylül ayı sonu gibi doğum yapması bekleniyor.Doktorlar Jessica Wallace'ın kocası gibi maske karşıtı olmadığını ve hastane içerisinde ve dışarısında gerekli tüm tedbirlere uyduğunu söyledi.ABD'de bugüne kadar 40 milyona yakın Covid-19 vakası görülürken, salgın sebebiyle 650 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. ABD, Koronavirüs kaynaklı vaka ve ölümlerde dünyada birinci sırada bulunuyor. Ülkedeki yaklaşık 330 milyon nüfusun yüzde 52'si en az 2 doz aşı yaptırmış durumda.