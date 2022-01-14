Samanyolu Haber /Spor / Aşı karşıtı Djokovic'e ikinci şok /14 Ocak 2022 11:42

Aşı karşıtı Djokovic'e ikinci şok

Avustralya'nın, Novak Djokovic'in vizesini ikinci kez iptal ettiği öğrenildi.

SHABER3.COM

Avustralya Göç Bakanlığı'nın Sırp tenisçi Novak Djokovic'in vizesini tekrardan iptal ettiği kaydedildi.

BBC'nin haberine göre, Avustralya Göç Bakanı, dünya tek erkekler sıralamasında 1 numarada bulunan Sırp raketin üç yıl boyunca Avustralya'ya giremeyeceğini söyledi.

Novak Djokovic'in vizesinin Avustralya tarafından sağlık ve düzeni koruma amaçlı nedenlerle iptal ettiği iletildi.

NE OLMUŞTU?

Covid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nde görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.

Kararın ardından otelden ayrılan geçen yılın Avustralya Açık şampiyonu Djokovic, turnuvanın oynanacağı tesislerde antrenmanlarına başlamıştı.
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