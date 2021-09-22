Aşı karşıtı doktora emsal ceza: Bir ay meslekten men edildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) bir yandan Covid-19 aşılarına karşı sosyal medyadan yorumlar yapan, diğer yandan bağışıklık sistemini güçlendirmek için kendi adını taşıyan bitkisel destekler satan Dr. Ümit Aktaş’a 1 ay süre ile geçici meslekten alıkoyma cezası verdi.





Doktor Ümit Aktaş, sosyal medyada aşı karşıtı açıklamalarından sonra pek çok hekimin tepkisini çekmişti. Türk Tabipleri Birliği, Aktaş hakkında soruşturma başlattı. Ardından da 1 ay süre ile meslekten alıkoyma cezası verdi.





Dr. Ümit Aktaş, “ABD’de ve Avrupa’da on binlerce insan aşıdan kaynaklanan nedenlerle öldü. Milyonlarca insanda da kalıcı yan etki gelişti”, “Ya pandemiden kötüsü aşıyla gelirse?” gibi doğru olmayan, sosyal medya mesajlarıyla tepki çekmişti. Dr. Aktaş’ın aşı karşıtı açıklamalarından dolayı paylaşımlarını Twitter sınırlandırmıştı.





TTB’nin kararına tepki gösteren Dr. Ümit Aktaş, “Fikirlerimi ifade ettiğim için hakkımda soruşturma açmaları bile ayrımcılıktır, mobbingdir. Haksız karara itiraz edecek ve haklı mücadelemi mahkemeler nezdinde vereceğim. Verilen bu haksız ceza, TTB Disiplin Tüzüğü’nde yer alan maddeye göre yönetimde yer alma hakkımızı elimizden almak içindir” diye konuştu.