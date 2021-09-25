Samanyolu Haber /Spor / Aşı karşıtı NBA yıldızı ısrar ederse 14.3 milyon dolar kaybedecek /25 Eylül 2021 15:35

Aşı karşıtı NBA yıldızı ısrar ederse 14.3 milyon dolar kaybedecek

NBA takımlarından Golden State Warriors'ın başarılı forveti Andrew Wiggins, Covid-19 aşısına karşı olması nedeniyle sezonun tamamını kaçırma tehlikesi yaşıyor.

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Yıldız basketbolcu eğer aşı karşıtlığını devam ettirirse, oynamadığı her iç saha maçında maaşından 350 bin dolar kaybedecek. Golden State'in iç sahada oynayacağı 41 maç sonrası Wiggins'in kaybı 14 milyon 350 bin doları bulacak.

San Francisco eyalet yönetimi, geçtiğimiz haftalarda belirlediği Covid-19 kurallarına göre kapalı mekan etkinliklerine katılmak isteyen 12 yaş ve üstü kişilere aşı olma zorunluğu getirmişti. Bu zorunluluktan sağlık sorunu bulunan ve dini nedenleri gerekçe gösterenler muaf tutulacaktı.

26 yaşındaki Wiggins daha önceki açıklamasında, "Ben aşı olmak istemiyorum ve bu benim kişisel kararım. Kimseye de 'aşı olma' demiyorum. Tamamen kişisel bir kararım ve bir şekilde buna zorlanmadığım takdirde de aşı olmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"Aşı olmayanlar kapalı alanlara giremeyecek"

Yaşanan bu gelişmelerin ardından San Francisco Halk Sağlığı Departmanı, sağlık sorunu ve dini gerekçeleri de devre dışı bırakarak kapalı mekan etkinliklerine katılmak isteyen 12 yaş üstü herkesin aşı olmasını zorunlu tuttu. Yapılan açıklamada, "Mevcut kurallara göre aşısız kişiler, aşısız olma nedenleri ne olursa olsun kapalı alanlara giremeyecekler" ifadeleri kullanılmıştı.

Bu karar sonrası NBA yönetimi, dini nedenlerden dolayı muafiyet talep eden Andrew Wiggins'in bu talebini reddetti. Lig yönetiminin yazılı açıklamasında, "NBA, San Francisco Halk Sağlığı Departmanı'nın büyük salon etkinliklerinde 12 yaş ve üstü tüm katılımcılar için Covid-19 aşısı zorunluğu kararı sonrası Andrew Wiggins'in talebini değerlendirdi ve reddetti. Wiggins, eyalet yönetiminin şartlarını yerine getirene kadar iç saha maçlarında forma giyemeyecek" denildi.

Kyrie Irving de aşı olmadı

FOX Sports’ta yer alan habere göre Kyrie Irving, halen COVID-19 aşısı olmadı. Yıldız oyuncu, en bir doz aşısını olmadığı sürece takımının antrenman tesisi ve iç saha kompleksine giriş yapamayacak. Bu durum da oyuncunun iç saha maçlarında boy göstermesinin önüne geçen bir kural olarak öne çıkıyor.

New York Knicks, Brooklyn Nets ve Golden State Warriors gibi takımlar, oyuncularının tesislere ve salona giriş yapabilmesi için en az bir doz aşı yaptırmış olmalarını şart koşuyor. Bu senaryoda Irving, bu şarta takılan isimlerden biri olacak.

Ancak bazı oyuncular tıbbi ya da dini sebeplerle aşı olamıyor ve bunu kanunen belgeleyebiliyorsa o oyuncular bu protokolden muaf tutuluyor. Irving bu istisna sınırları içerisine dahil olabilirse aşısız olarak antrenman tesislerine giriş yapabilecek.
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