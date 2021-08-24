"Aşı karşıtlarına inandığım için pişmanım"

Corona virüsü salgınını kontrol altına almayı başaran fakat daha sonra Delta varyantıyla karşılaşan Avustralya’da aşı ve Covid-19 ile ilgili yanlış bilgilere inanan bir kadın hastanelik oldu.



Sydney’de yaşayan iki çocuk annesi olan Lorraine isimli bir kadın internet üzerinden okuduğu bilgilere inanarak aşı olmayı reddetti. Fakat genç kadın geçen hafta corona virüsüne yakalandı. Hastaneye kaldırılan ve virüsün ciğerlerini etkilemesi sebebiyle zor günler yaşayan Lorraine, Facebook üzerindeki aşı karşıtlarına ateş püskürdü.



Eşinin tek doz aşı olduğunu ve bu sebeple hastalığı hafif atlattığını söyleyen Lorraine, oksijen tüpüyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve corona virüsü yalanlarına kimsenin inanmaması gerektiğini söyledi. Lorraine, “Delta varyantının bir yalan olduğunu ve abartıldığını söyleyen çok sayıda Facebook paylaşımı gördüm. Bu yüzden şu an hastanedeyim. İnsanlık için umudumu yitirmeye başladım. İnsanların yanlış bilgi yayarak insanların acı çekmesi ve ölmesine izin vermesi beni yıktı” ifadesini kullandı.