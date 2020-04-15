Samanyolu Haber /Sağlık / "Aşı karşıtlığı artık bitsin" /15 Nisan 2020 14:56

"Aşı karşıtlığı artık bitsin"

Koronavirüsten sonra aşının öneminin daha iyi anlaşıldığını söyleyen Prof. Dr. Zafer Kurugöl "Düşünün şimdi koronavirüs aşısı olsa, salgın bir anda kontrol altına alınır, yüz binlerce kişinin yaşamı kurtulur. Aşıya en başta aşı karşıtları koşar. Bu gerçeği artık anlayalım. Aşı karşıtlığı gibi garip, anlaşılmaz davranış tarzından artık vazgeçelim" dedi.

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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, koronavirüsün yayıldığı bu günlerde çocuk sağlığı ve aşının önemiyle ilgili Haber Türk’ten Demet Demirkır’a konuştu.

20 yaş altına sokağa çıkma yasağının olduğu Türkiye’de hangi durumlarda çocukların hastaneye götürüleceğini açıklayan Prof. Dr. Kurugöl, "Çocuklarda solunum yolu sorunlarını sık gördüğümüz bir mevsimdeyiz. Yatırdığımız hastaların bazılarında Kovid-19 değil, başka bir hastalık çıkıyor. Ancak bir çocukta ateş varsa, solunum sıkıntısı varsa ve öksürük varsa doktora götürülmeli. Ateş olmasa bile solunum sıkıntısı ve öksürük varsa çocuk hastaneye götürülmeli. Fakat çocuğun hafif bir burun akıntısı varsa, genel durumu iyiyse ve ateşi yoksa hastane ortamına girmesini doğru bulmuyorum.

‘Salgın var diye lütfen çocukluk aşılarını ihmal etmeyelim’

Salgın var diye lütfen çocukluk aşılarını ihmal etmeyelim. Çocuğun aşı zamanı gelmiştir ama çocuklar için sokağa çıkma yasağı var diye aşıya götürmemek yanlış olur. Bunlara kesinlikle yasak yok. Özellikle çocukluk aşıları asla aksatılmamalı. Aile hekimleri aşılama hizmetini çocuklarınızı tehlikeye atmadan uygun şekilde başarıyla yapıyorlar. Aşılama yapmazsak bu defa örneğin kızamık salgını çıkar, menenjit salgını, suçiçeği salgını çıkar. Kovid pozitif olan karantinadaki ailelerin çocukları da Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından evlerinde aşılanmaktadır" şeklinde konuştu.

'Aşı olsa, en başta aşı karşıtları koşar'

"İnsanlar aşının önemini şimdi çok daha iyi anladı" diyen Prof. Dr. Kurugöl, "Düşünün şimdi koronavirüs aşısı olsa, salgın bir anda kontrol altına alınır, yüz binlerce kişinin yaşamı kurtulur. Aşıya en başta aşı karşıtları koşar. Bu gerçeği artık anlayalım. Aşı karşıtlığı gibi garip, anlaşılmaz davranış tarzından, yanlışımızdan artık vazgeçelim" diye konuştu.
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