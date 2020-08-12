Samanyolu Haber /Gündem / Aşı konusunda Rusya'dan sonra bir müjde de Almanya'dan /12 Ağustos 2020 22:55

Aşı konusunda Rusya'dan sonra bir müjde de Almanya'dan

Almanya merkezli Robert Koch Enstitüsü yetkililerinden kornavirüs aşısı konusunda yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.

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Almanya'nın sağlık üzerine çalışmalar yürüten dünyaca ünlü enstitüsü Robert Koch, Covid-19'a karşı bağışıklık geliştirici aşıların sonbahar başlarında hazır olabileceğini duyurdu.

Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yürütülen aşı çalışmalarının olumlu şekilde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, üzerinde çalışılan aşılardan birkaçının sonbahar başlarında kullanıma hazır olacağını öngördüklerini duyurdu. 

Üzerinde çalışılan aşıların viral mutasyon ya da kısa süreli bir bağışıklık sağladığını belirten enstitü, virüsü tamamen ortadan kaldırma konusunda sonbaharda çıkacak aşılara yüzde yüz güvenmenin tehlikeli olduğu vurgulandı.

Aşıların salgını tamamen kontrol altına almak anlamına gelmediği belirtilen açıklamada, tedbirlerin sonbaharda da devam ettirilmesi çağrısı yapıldı.
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