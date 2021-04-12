Aşı korkusu ölüm korkusunu geçti

Sağlık Bakanlığı’nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' sitesindeki verilere göre, Türkiye genelinde 18 milyon 515 bin 988 doz aşı yapıldı. İkinci doz uygulanan kişi sayısıysa 7 milyon 589 bin 386. Türkiye'de kullanılan Sinovac aşısında etkinliğin ikinci dozdan yaklaşık iki hafta sonra oluştuğu biliniyor.







Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre aşıdan kaçmanın ilk nedeni korku. Aşının yan etkisinin olabileceğine inanılıyor. İkinci neden ise aşı karşıtlığı.





Sağlık Bakanlığı, aşı uygulanacak grup sıralarını belirlemişti. Buna göre 1. aşama sağlık personeli, 60 yaş üstü bireyler, 2. aşama hizmet öncelikli sektörler, 50-54 yaş arası bireyler, 3. aşama kronik hastalığı olanlar ve diğer gruplar olarak sıralanıyor. 4. aşama ise sırası geldiği halde zamanında aşı olmayanlar. Sırası geldiği halde aşı vurulmayan bir kişi sonraki aşı için diğer üç grubun aşılanmasını bekleyecek.





Randevuya gitmemek için ateşli hastalık gibi bir mazeret bulunuyorsa, bu bildirildiğinde aşı randevu sistemi kapanmıyor, iyileştikten sonra aşı uygulanabiliyor.





YAPILMAYAN AŞILAR ZİYAN OLUYOR





Bu arada İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Biontech aşısı için randevu alanların aşı olmaya gitmemesi sonucu o dozların ziyan olduğunu söyledi. Tükek, "Özellikle Biontech aşısı, sınırlı sayıda var. Ama randevusuna gelmeyenler olduğu zaman o kişinin aşısı çöpe gidiyor. Çünkü bu aşının saklama koşulları nedeniyle aşı eritildikten sonra tekrar dondurmanız mümkün değil" dedi.