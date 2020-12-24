Aşı muamması: Çin aşısının gelişi bir kere daha ertelendi

Türkiye’nin 50 milyon dozluk anlaşmaya vardığı Sinovac’ın koronavirüs aşısı, hala Türkiye’ye gelmiş değil. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında birçok kez tarih veren veya işaret eden açıklamalarda bulundu, ancak bu açıklamalardaki tarihler de geride kaldı. Hali hazırda Türkiye’ye aşıların ne zaman geleceğine ve aşılamanın ne zaman başlayabileceğine dair netlik yok.





Aşı hakkındaki son açıklamayı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yaptı. Özlü, aşılama için ilk tarih olarak ilan edilen 11 Aralık’ın yaklaşık 1,5 ay sonrasını işaret etti.









Özlü, katıldığı canlı yayında, “Aşı Türkiye'ye geldikten sonra aşıların bir testten geçme süreci vardı zaten. Bugün aşı gelmiş olsa bile 15-20 günlük süre gerekiyor. Bu Ocak ortası ya da sonuna denk geliyor” açıklaması yaptı.





HANGİ AÇIKLAMALAR YAPILDI?





Aşı konusunda şimdiye kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Bilim Kurulu kaynaklı birçok açıklama yapıldı. Fakat bu açıklamaların hiçbirinde işaret edilen tarihlerde beklenen gelişmeler yaşanmadı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşılamanın başlaması için verdiği ilk tarih 11 Aralık’tı. Ancak, Koca’nın verdiği bu tarihte aşılamanın başlaması bir yana, aşı sevkiyatı dahi yapılamadı.





Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, henüz 11 Aralık tarihi beklenirken yaptığpı 4 Aralık tarihli açıklamada Aralık sonunu işaret etti. Kara, "Bizim aşı 11 Aralık'ta gelince en erken yapılacağı tarih 25-26 Aralık gibi olur" dedi. Kara'nın işaret ettiği tarihler yarın ve sonraki gün olmasına rağmen konu hakkında bir gelişme söz konusu değil.





Bakan Koca, 10 Aralık’ta yaptığı açıklamada da “Aşı 3-4 gün içerisinde ülkemize gelebilir” dedi. Koca, söz konusu açıklamasında, “Geldikten sonra da iki hafta halk sağlığı ve Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumlarımızın laboratuvarlarında testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçmiş olacak” diyerek de Aralık ayı sonunu işaret etti. Koca’nın yaptığı bu açıklamadaki tarihlerde de beklenen gelişmeler olmadı.





Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, 17 Aralık’ta yaptığı açıklamada Türkiye'de aşılamanın 23 Aralık tarihinde başlayacağını açıkladı. 23 Aralık tarihi de geride kaldı.





Aynı gün Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Sağlık Bakanlığı kaynakları, aşıların bir gün sonra (18 Aralık) Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Sarıkaya, “Dolayısıyla aşının yapılmasına başlanması da ancak Ocak ayının ilk haftası mümkün olabilecek” dedi. Ne var ki aşı sevkiyatı bu tarihte de yapılmadı.









Yine aynı gün Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi’ye konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, aşılamanın Aralık ayı sonu veya Ocak ayının ilk haftası başlayabileceğini söyledi. Koca, “İlk parti 3 milyon. 14 günlük bir incelemeden geçmiş olacak. Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir” dedi. Koca’nın, bu açıklamadan sonra aşı takvimine ilişkin net bir acıkması olmadı.