Samanyolu Haber /Dünya / Aşı olan Pakistan Devlet Başkanı Alvi, 10 gün sonra Kovid-19'a yakalandı /30 Mart 2021 08:30

Aşı olan Pakistan Devlet Başkanı Alvi, 10 gün sonra Kovid-19'a yakalandı

Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılandıktan 10 gün sonra virüse yakalandı.

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Pakistan'da Kovid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Devlet Başkanı Arif Alvi'nin, ilk doz aşının uygulanmasından 10 gün sonra virüse yakalandığı bildirildi.

Alvi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Allah, tüm Kovid-19'dan etkilenenlere merhamet etsin. Birinci doz aşı yapıldı, ancak bir hafta içinde yapılması gereken ikinci dozdan sonra antikorlar gelişmeye başlıyor. Lütfen dikkatli olmaya devam edin" ifadelerini kullandı.

Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 40 bin 369 test yapıldığını ve 4 bin 525 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. NCOC, testlerdeki ulusal pozitiflik oranının yüzde 11.21'e ulaştığını bildirdi.

Pakistan’da toplam vaka sayısı 659 bin 116’ya, toplam can kaybı ise 14 bin 256’ya ulaştı.
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