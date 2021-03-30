Aşı olan Pakistan Devlet Başkanı Alvi, 10 gün sonra Kovid-19'a yakalandı





Pakistan'da Kovid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Devlet Başkanı Arif Alvi'nin, ilk doz aşının uygulanmasından 10 gün sonra virüse yakalandığı bildirildi.







Alvi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Allah, tüm Kovid-19'dan etkilenenlere merhamet etsin. Birinci doz aşı yapıldı, ancak bir hafta içinde yapılması gereken ikinci dozdan sonra antikorlar gelişmeye başlıyor. Lütfen dikkatli olmaya devam edin" ifadelerini kullandı.



