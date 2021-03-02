Samanyolu Haber /Sağlık / Aşı olmak için bir neden daha: İngiltere resmi olarak açıkladı! /02 Mart 2021 10:53

Aşı olmak için bir neden daha: İngiltere resmi olarak açıkladı!

Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca’nın koronavirüs aşılarının tek dozunun hastaneye yatışları yüzde 80’den fazla azalttığı belirtildi.

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İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca’nın aşılarının Kovid-19 enfeksiyonlarını azaltmadaki etkisine ilişkin ilk bulguları yayımladı. Buna göre, aşıdan 4 hafta sonra Pfizer-BioNTech aşısının tek dozunun Kovid-19’a karşı korumada yüzde 57-61, Oxford-AstraZeneca aşısının ise yüzde 60-73 arasında etkili olduğu belirlendi. Her iki aşının tek bir dozunun 80 yaş ve üzerindekilerde aşı yapıldıktan yaklaşık 3-4 hafta sonra hastaneye yatışları önlemede yüzde 80’den fazla etkili olduğu belirlendi. Pfizer aşısının Kovid-19’dan ölümleri yüzde 83 azalttığını gösteren kanıtlar da bulundu.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, bulgular için ‘çok güçlü’ değerlendirmesi yaparak, aşıların hem hastaneler üzerindeki baskıları azaltmaya hem de hayat kurtarmaya yardımcı olduğunun görüldüğünü kaydetti. Kovid-19’un daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan bir türünün etkisiyle İngiltere’de vakalar ve buna bağlı olarak ölümler artmıştı.
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