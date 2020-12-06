"Aşı olmasaydı herhalde insanlığın sonu gelmişti, aşı karşıtlarını dinlemeyin"

Tükek, hem Çin hem de Alman aşılarının Faz-3 çalışmalarını yapan ekibin de üyesi. Aşı ile ilgili sayısız kongre konuşması ve konferans veren Prof. Dr. Tükek, işin uzmanı olmayan, sürekli komplo teorisi üreten kişilerin özgüvenleri konusunda şaşkın olduğunu söyledi. Söylentilerin Bill Gates’in kimlerin iyileştiğini, kimlerin test edildiğini ve kimlerin aşı olduğunu gösteren ‘dijital sertifikalar’ olabileceğini söylediği bir konuşmayla alevlendiğini belirten Prof. Dr. Tükek, “Ama bu konuşmada kimse mikroçiplerden bahsetmedi. Kaldı ki böyle bir teknoloji de yok. Bu komplo teorilerine inanılıyor olması bizim değil psikiyatrinin konusu artık” dedi.







Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Tükek, aşıların kısırlaştırdığı, genetiğimizle oynandığı gibi komplo teorilerinin uzun yıllardır ‘aşı karşıtları’ tarafından çekinmeden kullanıldığını belirten Prof. Dr. Tükek “Yüzyıllardır aşı var. Suçiçeği, kabakulak, kızamık gibi onlarca hastalığı bu sayede yok etmişiz. Aşı olmasaydı herhalde insanlığın sonu gelmişti. Bunları görmeyin; bilimsel hiçbir dayanağı, kimin seslendirdiği belli olmayan teorilere inanın! Akıl alır gibi değil. Sesleri çok çıkıyor olabilir. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyor olabilirler ama aşı karşıtları aslında ellerinde bilimsel veri olmayan bir avuç insan” düşüncesini dile getirdi.





Viral enfeksiyonlarının tedavisinin zor olduğuna ve virüsü ancak aşı ile yenebileceğimize dikkat çeken Prof. Dr. Tükek, Türkiye’de uygulanmaya başlar başlamaz kendisinin de aşı olacağını belirtti.





Tükek, "Şu ana kadar hiçbir aşının faz 3 çalışması tam olarak tamamlanmadı. ‘Alman aşısının bitti, Çin’inki bitmedi’ deniyor. Hayır, böyle bir şey yok. BioNTech erken sonuçları açıkladı. Yoksa tüm aşılar için hâlâ çalışmalar sürüyor. Çin, faz 3 sonuçlarını muhtemelen bu hafta içinde açıklayacak. Güvenilirlik önceki sonuçlarda yüzde 90 üzerindeydi. Benzer bir sonuç çıkar düşüncesindeyim. Eğer antikor üretiyorsa, ki üretiyor, koruyor demektir. Testleri geçtikten sonra yaptırmakta sakınca yok.” ifadesini kullandı.