Aşı olmayan hiç kimse o bankaya giremeyecek

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, çalışanları ve müşterilerine yönelik aşı kararı aldı. Reuters’a bilgi veren bir kaynak, personel ve müşterilerinin, tam olarak aşılanmamış olmaları durumunda bankanın New York ve Westchester'daki ofislerine girmelerine izin verilmeyeceğini belirtti.







Kaynak, bankanın tam aşılanmamış çalışanlarının uzaktan çalışması gerekeceğini de sözlerine ekleyerek kararın 12 Temmuz’dan itibaren uygulanacağını söyledi.





Konuyu ilk aktaran Financial Times, bazı bölümlerde "sadece aşılanmış" çalışma alanlarının zaten uygulamaya konulduğunu yazdı.





Haberde, Morgan Stanley'nin ofislerinde maske ve fiziksel mesafe şartlarını kaldırmasına izin verecek olan bu durum, diğer finans devlerinin benzer eylemlerini takip edildiğinin altı çizildi.



