Samanyolu Haber /Gündem / Aşı olmayan okul müdürü Korona'dan öldü /11 Ekim 2021 10:43

Aşı olmayan okul müdürü Korona'dan öldü

Kocaeli’de aşı olmayan okul müdürü 4 Ekim’de korona virüsü nedeniyle öldü. Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt’un korona virüsü tedavisi ise devam ediyor.

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Kocaeli genelinde korona virüsü nedeniyle sınıf karantinaları ve virüs kaynaklı ölümler yaşanıyor. Kocaeli’de aşı olmayan okul müdürü Ömer Gökdemir tedavi gördüğü hastanede öldü.

6 günde 47 sınıfta eğitime öğretime ara verildi. Geçtiğimiz hafta Kocaeli’de 67 sınıf karantinaya alınmıştı.

EĞİTİM SEN SINIF MEVCUDUNA DİKKAT ÇEKTİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Ömer Gökdemir 4 Ekim tarihinde korona virüsü tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Gökdemir’in aşı olmadığı belirtildi. Milangaz Hacer Demirören MTAL’de ise bu hafta 2 sınıf izolasyona alındı. Korona virüsü testi ise 5 Ekim tarihinde pozitif çıkan Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, evde tedavi görüyor. Konuyla ilgili Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım sınıf mevcutları azaltılmadığı sürece korona virüsün bulaş riskinin azalmayacağını belirtti. Yıldırım, “Kış geldi, çocuklar kapalı ortamlarda eğitim görmek zorunda. Havalandırma maalesef yapılamıyor” dedi.
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