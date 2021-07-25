Samanyolu Haber /Dünya / Aşı olmayanlarla ilgili yeni kararlar /25 Temmuz 2021 23:25

Aşı olmayanlarla ilgili yeni kararlar

Koronavirüs vakalarının artışta olduğu ülkelerden Yunanistan'da aşı olmayanları da kapsayan bir sizi yeni salgın önleminin uygulamaya konulmasının planlandığı belirtildi.

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Yunanistan'da son dönemde Covid-19 vakalarındaki hızlı artış sebebiyle aşılama mecburiyeti başta olmak üzere kısıtlamalar sertleştirilerek çok sayıda yeni önlemin uygulamaya geçirilmesi kararlaştırıldı.
 
Hükümetin kararlaştırdığı yeni önlemler kapsamında tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere, sadece aşılı kişilerin girişine izin veriliyor.
 
Restoran, kafe ve barların kapalı alanlarına da aşısız kişiler alınmıyor. Aşı olmayı reddeden çalışanların açığa alınması ve yasaklara uymayanlara 50 binden 200 bin euroya kadar para cezaları kesilmesi öngörülüyor.
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