Aşı olsa da karantina!

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) baş bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra virüse karşı dikkatli davranmaya devam etmeye çağırdı.





Swaminathan yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa’da aşı vurduranların tekrar Covid-19'a yakalandığına işaret ederek, "Dolayısıyla aşının bulaştırıcı olup olmadığı hakkında yeterli bir delil yok." dedi.





"AŞILAR HAKKINDA YETERLİ VERİ YOK"





Swaminathan, "Şu anda aşılardan herhangi birinin, insanların Koronavirüs'e yakalanmasını ve dolayısıyla bulaşmasını engelleyeceğinden emin olmamızı sağlayacak yeterli veriler olmadığını görüyorum.” ifadelerini kullandı.





Swaminathan, "Sanırım aşılar hakkında daha fazlasını öğrenene kadar, aşılanmış kişiler de belirli bir düzeyde sürü bağışıklığı oluşana kadar seyahat sırasında karantina gibi önlemleri alması gerektiğini varsaymalıyız." dedi.





“BU SALGIN EN BÜYÜK OLANI DEĞİL”





WHO Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, Covid-19 salgınının şiddetli olduğunu ve küresel çapta hızla yayıldığını belirterek, "Muhakkak ki bu salgın en büyük olanı değil. Bu virüs çok bulaşıcı, insanları öldürüyor ve pek çok kişiyi sevdiklerinden mahrum ediyor." tespitinde bulunmuştu.





Ryan, "Bu bir uyarı alarmıdır. Gelecekte daha da şiddetli olabilecek bir şeye (salgına) karşı hazırlanmalıyız." ikazında bulunmuştu.