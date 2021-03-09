Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap: Yalan söyleyenler utanır, ben söylemedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisinin aşı yaptırmasına yönelik sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Yalan söyleyenler utanır ben yalan söylemedim asla öyle bir laf da etmedim.







‘Sen vatandaş Kemal’im diyordun, sıram gelirse aşımı olacağım diyordun, neden gidip aşı oldun?' diyor. E sıram geldi de ondan aşı oldum. Allah akıl fikir versin ne diyeyim, işte bu zihniyet ülkeyi yönetiyor” diyerek cevap verdi.





KILIÇDAROĞLU 12 ŞUBAT’TA AŞI OLMUŞTU





Türkiye’ye Kovid-19 aşısının ilk geldiği günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca genel başkanları “topluma örnek olmak için” aşı olmaya davet etmişti. Bu çağrıya olumsuz cevap veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ‘aşı için sırasını bekleyeceğini’ açıklamıştı. 72 yaşındaki Kılıçdaroğlu, 70 yaş üstüne yapılmaya başlanmasının ardından 12 Şubat günü aşısını olmuştu.





Erdoğan ise polemiği başlatan açıklamalarında Kılıçdaroğlu'nun aşının Türkiye'de satıldığını iddia ettiğini söylemiş ve "Sıram gelirse aşım olacağım diyordun. Neden gidip aşı oldun?" diye sormuştu.