Aşı tedariğinde geç kalan Türkiye, Rus aşısı mı getiriyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü.





Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Büyükelçisi Yerhov ile Sputnik V aşısı olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerini ele aldıklarını açıkladı. Baka Koca, “Bugün Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Aleksey Yerhov’u Bakanlığımızda misafir ettik. Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik. İkili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ederim” dedi.





Koca, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin’i bakanlıkta misafir ettiğini belirterek, “Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.