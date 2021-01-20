Samanyolu Haber /Sağlık / Aşı tedariğinde geç kalan Türkiye, Rus aşısı mı getiriyor? /20 Ocak 2021 12:35

Aşı tedariğinde geç kalan Türkiye, Rus aşısı mı getiriyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya ve Çin'in Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi. Bakan Koca, Rus Büyükelçi Yerhov ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliğini değerlendirdiklerini ifade etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Büyükelçisi Yerhov ile Sputnik V aşısı olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerini ele aldıklarını açıkladı. Baka Koca, “Bugün Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Aleksey Yerhov’u Bakanlığımızda misafir ettik. Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik. İkili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ederim” dedi.

Koca, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin’i bakanlıkta misafir ettiğini belirterek, “Aşı programımıza verdikleri destek ve üstlendikleri dostça rol sebebiyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnsanlığın ortak faydası için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
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