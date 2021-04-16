Samanyolu Haber /Dünya / Aşı üreticisi Pfizer'den can sıkan haber /16 Nisan 2021 09:22

Aşı üreticisi Pfizer'den can sıkan haber

Alman BioNTech firmasıyla birlikte Covid-19 aşısı üreten ABD'li ilaç firması Pfizer, koronavirüsü önlemede en geç 12 ay içinde üçüncü doz aşıya, ya da her sene düzenli olarak Covid-19 aşısına ihtiyaç duyulabileceğini açıkladı.

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Bu uygulamada Covid-19'un dünyanın farklı coğrafyalarında görülen yeni varyantlarının etkili olduğu ifade ediliyor.

CNBC televizyonuna konuşan firmanın İcra Kurulu Başkanı (CEO) Albert Bourla, koronavirüse karşı duyarlı olabilecek kişilerin bağışıklık kazanması gerektiğini belirterek, "Muhtemel bir senaryoya göre, 6 ile 12 ay arasında üçüncü bir doza ihtiyaç duyulacak ve insanların her yıl yeniden aşı olması gerekecek. Ancak bu uygulamanın teyit edilmesi gerekiyor. Virüsün mutasyona uğraması ve yeni varyantların ortaya çıkması bu konuyu gündeme getirmede en büyük etken" diye konuştu.

Bourla ayrıca Pfizer'in verilerinin 12 binden fazla aşılanmış kişiye dayandığı ancak korumanın 6 ay sonra devam edip etmediğini belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Prizer CEO'su Bourla son paylaşımında, Covid-19 aşı üretim kapasitelerini yüzde 10 artıracaklarını duyurmuştu.
Bilim insanları şu anda veri eksikliği sebebiyle piyasada kullanılan Covid-19 aşılarının ne kadar süre koruma sağladığı konusunda kesin bir bilgiye sahip değil.

Koronavirüsle mücadelede mRNA teknolojisini kullanan Pfizer-BioNTech ve Moderna firmalarının geliştirdiği aşıların, 2 doz yapıldığı taktirde en az 6 ay boyunca yüzde 94-95 oranında koruma sağladığı biliniyor.

Pfizer-BioNTech, şubat ayında virüsün yeni varyantlarına karşı bağışıklık tepkisini daha iyi anlamak için Covid-19 aşısının üçüncü dozunu test ettiklerini açıklamıştı.

Johnson & Johnson CEO'su Alex Gorsky de tıpkı mevsimsel grip aşıları gibi insanların her yıl Covid-19 aşısı yaptırmaları gerekebileceğini ifade etmişti.
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