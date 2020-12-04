Aşı üretiminde moral bozan gelişme!

Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in sözcüsü, The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine verdiği mülakatta klinik araştırma sonuçlarının da tahmin edilenden geç geldiğini ifade etti.





Pfizer'in başlangıçta kurum içinde bu yılın sonuna kadar 100 milyon doz aşının sevkiyatını gerçekleştirmeyi hedeflediğine, ancak gecikmeler sebebiyle bu yılın sonuna kadarki dağıtım hedefini 50 milyon doza düşürdüğüne işaret etti.





Pfizer'in Alman biyoteknoloji şirketi Biontech'le birlikte geliştirdiği aşı iki dozdan oluşuyor. Virüse karşı koruma sağlaması için aşılanacak kişiye belirli aralıklarla iki doz aşının verilmesi gerekiyor.





WSJ, aşı geliştirme çalışmalarına katılan bir kişiye dayandırdığı bilgiye göre, sonradan aşı için üretilen bazı parçaların ilk üretimdeki standartlara uymadığını da yazdı.





Haberde şirketin bu konuda daha fazla bilgi vermediği vurgulandı.





FDA VE EMA İZİN MÜRACAATINI İNCELİYOR





İngiltere, Pfizer ve Biontech'in geliştirdiği aşıya kullanım izni veren ilk ülke olmuştu. Resmi iznin verilmesinin akabinde İngiltere'ye ilk sevkiyat başlamıştı.





Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Kurumu (EMA) da Biontech ve Pfizer'in kullanım izni müracaatını incelemeye aldı.





Biontech ve Pfizer'in geliştirdiği BNT162b2 kodlu aşının, yapılan kapsamlı testlerin ardından etkisinin Covid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağladığı tespit edilmişti.





Aşının tüm yaş gruplarında ve farklı demografik özellikleri olan kişilerde hemen hemen aynı oranda koruma sağladığı ve ciddi bir yan etkisinin de görülmediği belirtiliyor.





Ancak aşının enfeksiyona karşı ne kadar süre koruma sağladığı bilinmiyor.