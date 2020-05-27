Aşı yapımında bir de bu denenecek

Valencia'daki bitki moleküler ve hücresel Biyoloji Enstitüsü'ndeki bilim insanları, kişiye özel aşılar ve antikorlar oluşturmaya yardımcı olmak için moleküler tarımı kullanıyorlar.







Avrupa tarafından finanse edilen Newcotiana projesine katılan araştırmacılar, tütün bitkisinin yakın bir akrabası olan Nicotiana Benthamiana'nın genomunu yetiştirmek ve sıralamak için en son teknikleri kullanarak, hastalıkla savaşmak için kişiye özel moleküller üretebildiklerini söylüyor.





Euronews'te yer alan habere göre bugün kullandığımız birçok ilaç bitkilerden elde ediliyor. Ancak şimdi biyoteknoloji sayesinde doğal olarak üretilenlerden farklı olarak bitkilerden başka maddeler üretebiliyoruz. Bunu genomlarına genetik materyal getirerek yapıyoruz. Bu, antikorlar, aşılar ve diğer ürünler gibi ilaçların üretimini sağlayan bilgileri kapsıyor





Avustralya'ya özgü olan Nicotiana Benthamiana bitkisi, Ebola gibi virüsler için aşı ve antikor üretmeye yardımcı olmak için kullanılmış.





Diğer DNA'yı yapraklarına enjekte ederek, genleri çok büyük miktarlarda spesifik farmasötik ürünler oluşturmak için değiştirilebiliyor.





Biyoteknoloji araştırma üyesi Marta Vázquez, "Bitkilere, onları iyileştirmek, belirli genleri değiştirmek için talimatlar veriyoruz. Daha fazla biyokütle üreten bitkiler yetiştirmek istiyoruz, çünkü bunlar bitkinin yapmasını istediğimiz şeyler" şeklinde konuşuyor.





Umutlar yüksek, bitkinin hücrelerini ve özsuyu kullanan teknik, sonunda bir Covid-19 aşısı üretmenin yolunu açmaya yardımcı olabilir. Uzmanlar, yaklaşımın birkaç avantajı olduğunu söylüyor. Gerekli protein büyük miktarlarda üretebilir ayrıca maliyeti de düşük.



