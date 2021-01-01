Samanyolu Haber /Gündem / Aşı yaptıracak mısınız?' sorusuna hangi parti seçmeni ne cevap verdi? /01 Ocak 2021 22:22

Aşı yaptıracak mısınız?' sorusuna hangi parti seçmeni ne cevap verdi?

MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan ankette vatandaşlara "Koronavirüs aşısı geldiğinizde yaptıracak mısınız?" sorusu yöneltildi. İşte gelen cevapların oranları.

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MetroPOLL Araştırma'nın son anketine göre "Koronavirüs aşısı geldiğinizde yaptıracak mısınız?" sorusuna katılımcılardan sadece yüzde 51,5'i "Evet" yanıtını verdi. "Hayır yaptırmayacağım" yanıtını verenlerin sayısı yüzde 48,5 oranında hesaplandı. 

AKP'li seçmenden "Evet yaptıracağım" diyenlerin oranı yüzde 59,1 olurken; CHP seçmeninden aşı yaptıracakların oranı yüzde 37,2'de kaldı. İyi Parti seçmeninin yüzde 56,6'ı aşı yaptıracağını söyledi. MHP'den "aşı yaptıracağım" diyenlerin oranı yüzde 57,6 iken; HDP seçmeninin yüzde 55,1'i "aşı yaptıracağım" yanıtını verdi. 


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