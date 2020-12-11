Samanyolu Haber /Sağlık / Aşı yaptıranları şoke eden sonuç! /11 Aralık 2020 10:55

Aşı yaptıranları şoke eden sonuç!

Avustralya’da CSL firması ve Queensland Üniversitesi (UQ) tarafından geliştirilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının deneylerinde bazı deneklerde HIV antikoru tespit edildi. Hükûmet 51 milyon doz aşı siparişini iptal etti, deneyler durduruldu.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında 1 yıl geride kalırken, aşı çalışmalarında endişe verici sonuçlarla karşılaşılıyor. 

Avustralya’da CSL firması ve Queensland Üniversitesi (UQ) tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının deneylerinde, bazı deneklerde HIV antikoru tespit edildi. Avustralya hükûmeti daha önce 51 milyon doz alacağını belirttiği aşıdan vazgeçtiğini açıkladı. 

BİRİNCİ SAFHADA BAŞARILI OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Avustralya’nın yeni tip Koronavirüs aşı adayının denemelerin birinci aşamasında antikor üretiminde etkili olduğu ispatlanmıştı. Ancak bazı deneklerin testlerinde HIV antikorlarına rastlandı. Bu deneklerde yapılan testler sonrasında bu kişilerde HIV bulunmadığı tespit edildi. 

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Koronavirüs aşı adayının hatalı sonuç göstermesi sebebiyle, CSL firması ve Queensland Üniversitesi aşıdaki kusurun giderilmesinin 1 yıl süreceğini bu sebeple deneylerin durdurulacağını belirtti.

KAFA KARIŞIKLIĞINI VE GÜVEN EKSİKLİĞİNE YOL AÇTI

Avustralya Sağlık Bakanlığı sekreteri Brendan Murphy, "Büyük ihtimalle işe yarayacaktı. Ancak güven ile ilgili herhangi bir sorun yaşamak istemediğimizi biliyorduk ve bu yanlış pozitif test bazı kafa karışıklığına ve güven eksikliğine sebep olmuş olabilir." dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aşı yaptıranları şoke eden sonuç! Sonraki Haber >>

'Devlet bunu biliyor' diyerek itiraf etti

'Devlet bunu biliyor' diyerek itiraf etti

İnsan Hakları gönüllülerinde Almanya'dan Dünya'ya çağrı

İnsan Hakları gönüllülerinde Almanya'dan Dünya'ya çağrı

Gençlerden örnek çalışma

Gençlerden örnek çalışma

SpaceX'in Mars roketi test aşamasında patladı

SpaceX'in Mars roketi test aşamasında patladı

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

“Kur’ân’dan İdrake Yansıyanlar“

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

iPhone pilini değiştirirken telefon patladı

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Sabır, İman, Marifet ve Muhabbet

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Otobanda durmak çoğu zaman zordur

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza

Tünelde inanılmaz kaza
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:19:16