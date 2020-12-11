Aşı yaptıranları şoke eden sonuç!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında 1 yıl geride kalırken, aşı çalışmalarında endişe verici sonuçlarla karşılaşılıyor.





Avustralya’da CSL firması ve Queensland Üniversitesi (UQ) tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının deneylerinde, bazı deneklerde HIV antikoru tespit edildi. Avustralya hükûmeti daha önce 51 milyon doz alacağını belirttiği aşıdan vazgeçtiğini açıkladı.





BİRİNCİ SAFHADA BAŞARILI OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ





Avustralya’nın yeni tip Koronavirüs aşı adayının denemelerin birinci aşamasında antikor üretiminde etkili olduğu ispatlanmıştı. Ancak bazı deneklerin testlerinde HIV antikorlarına rastlandı. Bu deneklerde yapılan testler sonrasında bu kişilerde HIV bulunmadığı tespit edildi.





Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre Koronavirüs aşı adayının hatalı sonuç göstermesi sebebiyle, CSL firması ve Queensland Üniversitesi aşıdaki kusurun giderilmesinin 1 yıl süreceğini bu sebeple deneylerin durdurulacağını belirtti.





KAFA KARIŞIKLIĞINI VE GÜVEN EKSİKLİĞİNE YOL AÇTI





Avustralya Sağlık Bakanlığı sekreteri Brendan Murphy, "Büyük ihtimalle işe yarayacaktı. Ancak güven ile ilgili herhangi bir sorun yaşamak istemediğimizi biliyorduk ve bu yanlış pozitif test bazı kafa karışıklığına ve güven eksikliğine sebep olmuş olabilir." dedi.