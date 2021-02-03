Samanyolu Haber /Gündem / Aşı yaptırdı, Korona'ya yakalandı! /03 Şubat 2021 13:26

Aşı yaptırdı, Korona'ya yakalandı!

14 Ocak'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı vurduran Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittn Taşdoğan'a Korona teşhisi konuldu.

SHABER3.COM

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 14 Ocak’ta şahsi Twitter hesabında hekim olarak Koronavirüs (Covid-19) aşısını Abdülkadir Devlet Hastanesi’nde yaptırdığını açıklamıştı.

Taşdoğan, mesajında, “Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı yaptırmaya davet ediyorum.” demişti.

KORONA TESTİ SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Taşdoğan dün Twitter hesabında düzenli olarak yaptırdığı Koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Taşdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Hastanede izolasyon altında, tedavime devam edilmektedir. Sağlık durumum genel olarak iyidir."
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