Samanyolu Haber /Gündem / 'Aşı yaptırmayana Avrupa Ülkelerine vize verilmeyecek' iddiası /12 Ocak 2021 16:16

'Aşı yaptırmayana Avrupa Ülkelerine vize verilmeyecek' iddiası

AB üyesi ülkelerin vize için aşı zorunluluğu getireceği öne sürüldü isk bölgesi ilan edilen Türkiye gibi ülkelerden AB’ye gitmek isteyenler, artık sadece aşı yaptırmışsa vize alabilecek.

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Almanya'da Saksonya- Anhalt Eyaleti, aşı yaptıranların “karantina yükümlülüğüne uymayacağı” hükmünü getirdi.

Buna göre aşı yaptırmış kişi, risk bölgesinden gelse bile karantinaya girmek zorunda değil.

Sözcü'nün haberine göre, Türkiye de AB için risk bölgesi ve vize randevuları durdurulmuş durumda. Vize randevularının yakında sadece aşılananlar için açılmasının gündemde olduğu öne sürülüyor.

Böylece, yaklaşık 9 aydır durdurulan turist vizesi sadece “aşı şartıyla” verilmeye başlanacak. Alman pasaportu ya da oturumuyla Türkiye’ye gidip gelenlerde de, testin yerini “aşı zorunluluğu” alacak. AB’de, karantinaların kaldırılması için bu tartışılıyor ve AB üyeleri de, kendi vatandaşları için getirilen kısıtlamaları diğer ülkeler için de aynen öngörüyor.

İddiaya göre, Türkiye’den turistik amaçlı AB'ye gitmek isteyenlere vize verilmeye başlanması için “aşı ön şartı” geliyor. Nisan ya da mayıstan sonra ancak aşı yaptırmış olanlar vizeye başvurabilecek.
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