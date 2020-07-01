Samanyolu Haber /Dünya / Aşıda ilk müjde: Birinci faz yüzde 94 başarılı oldu /01 Temmuz 2020 11:59

Aşıda ilk müjde: Birinci faz yüzde 94 başarılı oldu

Koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor.

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ABD'li aşı üreticisi Inovio, geliştirdikleri koronavirüs aşısının birinci fazında pozitif veriler alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada aşının denendiği 40 yetişkin insanın yüzde 94'ünde aşının etkili olduğu belirtildi.

Sözcü'nün haberine göre yetkililer, “Birinci fazda iki doz INO-4800 isimli aşıyı olan katılımcıların bağışıklık sistemi altı hafta sonunda tepki verdi. Sekizinci hafta sonunda ise aşının güvenli ve herhangi bir risk unsuru teşkil etmediği belirtildi” açıklamasını yaptı.

Aşı risk grubundaki insanlar üzerinde de denenmeye başlayacak. Aşının ikinci ve üçüncü fazlarına ise ilerleyen dönemde geçilecek.

Aşının denendiği kişilerin cildinde kızarıklık olduğu fakat bunun da ciddi bir etki içermediği açıklandı.

Bu gelişmeyi Twitter hesabından değerlendiren Prof. Dr. Enes Çağrı Dinleyici, “Bu aşının en önemli üstünlüğü, nakliyesi ve saklanması sırasında dondurulmasına gerek olmayan bir nükleik asit temelli aşı adayı. Diğer mRNA aşılarının en önemli dezavantajı şu an dondurularak saklanması ve -80 soğutucu gereksinimi. Büyük miktarlarda üretilme olanağı da var” dedi.
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