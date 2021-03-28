Samanyolu Haber /Gündem / Aşıda korkutan senaryo /28 Mart 2021 07:55

Aşıda korkutan senaryo

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid-19 aşısında korkutan senaryoyu açıkladı. Çin aşısı Sinovac'ta üretim sıkıntısı nedeniyle aksama olduğunu açıklayan Koca, BioNTech aşısı ile ilgili de "AB her an yasak getirebilir. Yasağı getirmelerinden önce ne alırsak alalım diyoruz" dedi.

SHABER3.COM

HaberTürk'e aşı ile ilgili gelişmeleri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısı Sinovac'ta yaşanan aksamanın nedenini açıklayarak, Çin hükümetinin aşı firmalarına sınırlama getirdiğini söyledi.

Koca, "Sadece biz değil, kimse aşıyı söz verilen zamanda alamıyor. Bakın değil milyon, değil yüz bin birkaç bin aşıda kalan ülkeler var. Emin olun biz şanslı ülkelerden biriyiz. Çin hükümeti tüm aşı üreticilerine sınırlama koydu. Önce 'Çin’e vereceksiniz' dedi. Bu yüzden çok aksama var. Buna rağmen alabiliyoruz. Çin aşısının Faz-3 çalışmalarına katılmasak biz de aşıyı bulamazdık" ifadelerini kullandı.

Koca, Biontech’ten 18 milyon aşının daha geleceğini açıklayarak, haziran ayına kadar 40 yaş üstü 32 milyon kişinin de aşılanacağını söyledi.

"AB HER AN YASAK GETİREBİLİR"

Bakan Koca, aşı ile kaygısını da şu sözlerle aktardı:

"Avrupa Birliği (AB) her an AB dışına aşı satışına sınırlama ve hatta yasak getirebilir. Herkes kendi vatandaşı öncelikli olsun istiyor. Bu yasağı getirmelerinden önce ne alırsak alalım diyoruz. En büyük korkum bu, aşı milliyetçiliği ve yasak gelmesi."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aşıda korkutan senaryo Sonraki Haber >>

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Nurefşan Teke için Almanya’dan sessiz çığlık

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

Kaymakam'dan vatandaşa : İndir şu arka ayaklarını

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

AKP'li troll Selmanoğlu: Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

800 yıl sonra lav püskürten yanardağ turistlik merkez oldu

Uçak pistinde korku dolu anlar

Uçak pistinde korku dolu anlar

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

"Bütün makam araçlarını sattık, minibüsle işe gidip geliyorum"

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:47:10