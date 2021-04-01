Samanyolu Haber /Gündem / Aşıda skandal: 15 milyon doz çöpe gitti /01 Nisan 2021 08:14

Aşıda skandal: 15 milyon doz çöpe gitti

ABD'de Johnson & Johnson aşılarının üretiminde büyük bir skandal yaşandı. Aşı üretimindeki bileşenlerin karıştırılması nedeniyle 15 milyon doz aşının kullanılamaz hale gelerek çöpe gittiği ortaya çıktı.

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Corona virüsüyle mücalede dünya genelinde devam ederken, salgını bitirmek için en büyük umut aşılarda. Her gün milyonlarca insan aşı olmak için sırasını beklerken, aşılarla ilgili sıkıntılar bitmek tükenmek bilmiyor.

Bu kez aşılarla ilgili skandal ABD’de üretilen Johnson & Johnson aşısında yaşandı. Aşı hakkındaki yan etki haberlerinin ardından bu kez üretim tesisindeki sıkıntı ortaya çıktı.

New York Times’ın haberine göre Baltimore’de bulunan Emergent BioSolutions tarafından corona virüsü aşıları için bileşenlerin üretildiği fabrikada, milyonlarca doz aşı kalite kontrol testini geçemedi. Bunun gerekçesi ise daha sonra ortaya çıktı.

BİLEŞENLER KARIŞTIRILDI

Tesiste hem AstraZeneca hem de Johnson & Johnson aşıları için üretim yapılırken, tek dozluk Johnson & Johnson aşılarının bileşenleri karıştırıldı. Bu nedenle Johnson & Johnson aşıları kullanılamaz hale gelirken, bu durumdan 15 milyon doz aşının etkilendiği ve çöpe gittiği öğrenildi.

YIL SONU HEDEFİ 1 MİLYAR DOZ

Johnson & Johnson’dan yapılan açıklamada, yaşanan sıkıntıya rağmen Mayıs ayının sonuna kadar 100 milyon doz aşı üretme hedefinin tutturulacağı belirtildi. Şirketin 2021 yılı sonuna kadar üretmeyi planladığı doz miktarı ise 1 milyar doz olarak duyurulmuştu.
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