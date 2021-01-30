Samanyolu Haber /Sağlık / Aşıda kriz büyüyor /30 Ocak 2021 22:04

Aşıda kriz büyüyor

Dünya Sağlık Örgütü, aşı ihracatını kontrol etmek için Avrupa Birliği (AB) tarafından başlatılan ihracat prosedürünü eleştirerek bu tür tedbirlerin salgını uzatma riski taşıdığını ifade etti.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB), İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca ile aşı tedariki konusunda yaşanan tartışmaların ardından birlik topraklarında üretilen aşıların ihracına kontroller getirileceğini duyurdu.

AB'nin aşıların ihracatını kontrol etmek için kontrol mekanizması başlatması, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı üreten AstraZeneca'nın Avrupa ülkelerine teslimatlarında gecikme yaşanacağını duyurması ile başlayan kriz sırasında geldi.

Avrupa Komisyonu, aşıları devletler tarafından verilen "ihracat iznine" tabi tutan yönetmeliği kabul ederken, Ticaretten Sorumlu Komisyon Üyesi Valdis Dombrovskis kurulan mekanizmanın amacının "aşı üretimi hakkında kesin bilgi sahibi olmak ve şirketlerin bunları nereye göndermek istediklerini bilmek" olduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AB'nin ihracat izni hamlesini "çok endişe verici bir eğilim" şeklinde nitelendirerek kınadı. 

ENDİŞE VERİCİ BİR KARAR

İlaçlara erişimden sorumlu birimin genel müdür yardımcısı Mariangela Simao, "Küresel bir kamu malı olarak kabul edilebilecek şeylerin ihracatı üzerinde kısıtlamalar görmek her zaman bir endişe konusudur." dedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise "aşı milliyetçiliğinin" salgın sürecini uzatabileceği konusunda uyarıda bulundu. 

Ghebreyesus, aşı istiflemenin küresel eşitsizliği daha da genişletebilecek bir "ahlâki başarısızlık" olmasının yanı sıra, "salgını sürdüreceğini ve küresel ekonomik iyileşmeyi yavaşlatacağını" dile getirdi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Aşıda kriz büyüyor Sonraki Haber >>

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Çiftçiler isyanda

Çiftçiler isyanda

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Amozon'un TIR'ı büyük bir kazaya karıştı

Amozon'un TIR'ı büyük bir kazaya karıştı

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:31:44