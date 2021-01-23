Aşıda teslimat gecikiyor

İngiliz-İsveç ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca'nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine planlanandan daha az yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı gönderebileceği açıklandı.

Bir üst düzey AB yetkilisi Reuters'a verdiği mülakatta şirketin üretimde yaşanan sıkıntılardan dolayı yılın çeyreğinde planlanan dozda yaklaşık yüzde 60'lık bir kesintiye giderek, 31 milyon doz aşı gönderebileceğini söyledi. Yetkili, şirketin ikinci çeyrek için ise bir rakam vermediğini belirtti.







80 MİLYON DOZ AŞI TAAHHÜTÜNDE BULUNMUŞTU





AB'den kullanım iznini alması beklenen AstraZeneca'nın Mart ayı sonuna kadar 27 AB ülkesine yaklaşık 80 milyon doz ulaştırması planlanıyordu.





Şirketin daha önce üzerinde anlaşılan bu miktarda kısıtlamaya gitmesine gerekçe olarak Belçika'daki ortakları Novasep'in denetimindeki bir üretim merkezinde yaşanan sıkıntıyı gösterdiği belirtildi.





AB'nin Sağlıktan Sorumlu Komisyon Üyesi Stella Kyriakides üye ülkelerin ve Komisyon'un aksaklıktan dolayı duydukları memnuniyetsizliği ilettiklerini söyledi.





AB ülkelerinin öngörülen sevkiyat planına göre aşılama programlarını oluşturduklarına işaret eden Kyriakides, Birlik'in bundan sonra da aşı dozlarının sevkiyat sürecinin hızlandırılması için baskı yapmaya devam edeceğini aktardı.





MUTASYONA UĞRAMIŞ KORONA'YA UYUMLU HÂLE GETİREBİLECEK Mİ?





Almanya'da yayımlanan Bild gazetesinin haberine göre, aşının kimi ülkelerde görülen mutasyona uğramış Koronavirüs'e uygun hâle getirilmesi gerektiği, bu yüzden halihazırda üretilmiş dozların sevkiyatının yapılamadığı öne sürülmüştü.





AstraZeneca’nın Oxford Üniversitesi ile işbirliğinin ürünü olan aşı, Birleşik Krallık'ta acil kullanım onayı alarak uygulanmaya başlanmıştı. Aşının önümüzdeki hafta da AB'den kullanım iznini alması bekleniyor.





PFIZER-BIONTECH AŞISININ SEVKİYATINDA DA AKSAKLIK VAR





Diğer Koronavirüs aşılarının sevkiyatında da gecikmeler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) biyoteknoloji şirketi Pfizer'in aşısının gecikmesi AB ülkelerinde memnuniyetsizliğin artmasına sebep oluyor.





AB Komisyonu'nun bir sözcüsü, 22 Ocak'ta konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şirketten net bir izahat talep edeceklerini söyledi.





Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in ortağı Pfizer'a en ağır eleştiri ise İtalya ve Çekya'dan geldi. İtalya, şirketi yaşanan gecikmeden dolayı hukuki süreç başlatmakla tehdit etti.





Şirketin AB ile imzaladığı anlaşmanın koşulları gizli tutulurken, Pfizer ile sevkiyat koşulları konusunda her AB üyesi ayrı bir uzlaşma sağlıyor. Şirketin haftalık ya da üç aylık süreçte belirli miktarda dozun sevkiyatını gerçekleştirmiş olma mecburiyetinin bulunup bulunmadığı ise bilinmiyor.