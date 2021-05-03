Samanyolu Haber /Gündem / Aşıda vaatler tutmadı, yeni vaatler vitrinde /03 Mayıs 2021 19:42

Aşıda vaatler tutmadı, yeni vaatler vitrinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılama planıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rus Sputnik aşısıyla ilgili de konuşan Koca, "İlk sevkiyat bu ay, 6 ay içinde 50 milyon doz gelecek" dedi.

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Covid-19 aşısında hedefler tutmazken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni hedefleri açıkladı. Koca, "Hedef haziranda 40 yaş, yaz boyu 18 yaş üstünü aşılamak" diye belirtti.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: 

"Yeni sözleşmelerimiz ve aşı tedariği konusundaki iyileşmelerle mevcut kapasitemizi harekete geçirip daha hızlı bir programı yürüteceğiz. Sputnik aşısının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı gelmesi ve ilk sevkiyatın bu ay başlaması bekleniyor. Biontech aşısı ise haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doz olacak. Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek.

Kısıtlamalar ile birlikte vaka sayılarında önemli bir düşüş başlamıştı. Vaka sayısındaki düşüş hızının daha da artacağı öne görülmektedir. Kısıtlamalara uyum seviyede başladı. Böyle devam etmesi halinde bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz."

YERLİ AŞIDA SON DURUM

"Bu aşının gönüllülere yapılan faz-2 uygulamaları bitti, şu an değerlendirmeleri yapılıyor. Faz-3 aşamasına 1-2 hafta içerisinde geçilmiş olacak. Eğer bizim planladığımız şekliyle, başarılı bir şekilde bu süreç devam ederse eylül ayında bu aşının kullanıma geçebileceğini söylemek istiyorum. Bu aşının faz-3 çalışması da birçok merkezde, şehir hastanesi dahil olmak üzere ülkede birçok merkezde ve yurt dışında olmak üzere planlandı."
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