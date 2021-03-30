Aşıda yeni umut!

Koronavirüsle mücadeleye yeni bir aşı daha ekleniyor. ABD’li biyoteknoloji şirketi Novavax tarafından ilk olarak Ocak 2020’de geliştirilen Covid-19 aşısının faz 3 denemelerinde sona yaklaşılırken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde üretilmek üzere 60 milyon doz aşı için anlaşma imzaladı. Novavax’ın Covid-19 aşısının ilk olarak İngiltere’de onaylanması beklenirken, aşının buzdolabı sıcaklığında üç aya kadar saklanması ona dünya çapında kolaylıkla dağıtımı yapılabilecek bir aşı olma özelliği katıyor.







ABD’li ilaç şirketi Novavax tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının İngiltere’de üretilecek kısmı için Başbakan Boris Johnson ile GlaxoSmithKline şirketi arasında geçtiğimiz gün sözleşme imzalandı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ABD’li Novavax ve Birleşik Krallık Hükümeti arasında imzalanan sözleşme kapsamında, GlaxoSmithKline’in ülkede 60 milyon aşı üretileceği belirtildi.







İngiltere’nin Kuzey doğusundaki Barnard Castle tesislerinde “Doldur ve bitir” stratejisiyle üretim sağlayacak şirketin Mayıs ayı itibarıyla üretimlere başlayacağı açıklanırken kısa zaman içinde İngiltere İlaç Dairesi’nin Novavax’ın aşısını onaylamasının beklendiği açıklandı.





ABD hükümetinin desteklediği firmalar arasında bulunan Maryland merkezli şirket tarafından 2020 yılının Ocak ayında geliştirilmeye başlanan Novavax Covid-19 aşısı, Mayıs ayında klinik denemelere başladı.





Temmuz ayında ABD hükümeti tarafından aşının klinik denemeleri ve üretimi için 1,6 milyar dolar destek alan şirket, 28 Aralık’ta 30 bin kişinin dahil olduğu faz 3 denemelerine başladı.





NE KADAR ETKİLİ?







İngiltere’de 15 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada Novavax aşısının Covid-19'u önlemede yüzde 89 etkili olduğu ortaya çıktı. Yüzde 27'si 65 yaşın üzerinde olan 18-84 yaşları arasındaki 15 binden fazla kişinin katıldığı klinik denemelerde aşının hastaneye yatış ve ölüm dahil olmak üzere ciddi hastalıklara karşı yüzde 100 koruma sağladığı belirtildi.





Faz 3 deneme sonuçları baz alındığında aşının İngiliz varyantı B.1.1.7’ye karşı yüzde 86 etkili olduğu belirtilirken, varyantsız Covid-19’a karşı ise yüzde 96 koruma sağladığı açıklandı.





Covid-19 vakalarının çoğunun Güney Afrika varyantı olduğu denemenin ayrı bir Güney Afrika kolunda ise aşının HIV taşımayan kişilerde yüzde 60 etkili olduğu bildirildi.





NASIL SAKLANIYOR?





Novavax aşısı, çok düşük sıcaklıklarda tutulması gereken Pfizer / BioNTech ve Moderna aşılarının aksine, buzdolabı sıcaklığında üç aya kadar saklanabiliyor. ABD’li Novavax, büyük ölçüde halihazırda üretim tesislerinde bulunan mevcut biyoreaktör ekipmanı kullanılarak aşıyı üretirken aşının onaylanması durumunda saklanma koşullarının kolaylığı nedeniyle dağıtımın dünya çapında olması bekleniyor.







