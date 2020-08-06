Aşıdan haber yok, dünya çaresiz!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 981 bini aştı.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vak'alara dair güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre salgında şu ana kadar 711 bin 299 kişi öldü.
Vak'a sayısı dünya genelinde 18 milyon 981 bin 315’e çıkarken, virüs tespit edilen 12 milyon 172 bin 655 kişi sağlığına kavuştu. 6 milyon 97 bin 361 kişinin tedavisi devam ediyor.
AMERİKA'DA 161 BİN 607 KİŞİ ÖLDÜ
En fazla vak'a ve ölümün olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 4 milyon 973 bin 741 kişide Covid-19 tespit edildi. Salgında 161 bin 607 kişi hayatını kaybetti.
VAK'A SAYISI 100 BİNİ GEÇEN ÜLKELER:
Amerika Birleşik Devletleri: 4 milyon 973 bin 741
Brezilya: 2 milyon 862 bin 761
Hindistan: 1 milyon 964 bin 536
Rusya: 866 bin 627
Güney Afrika: 529 bin 877
Meksika: 456 bin 100,
Peru: 447 bin 624
Şili: 364 bin 723
İspanya: 352 bin 847
Kolombiya: 345 bin 714
İran: 317 bin 483
İngiltere: 307 bin 184
Suudi Arabistan: 282 bin 824
Pakistan: 281 bin 863
İtalya: 248 bin 803
Bangladeş: 246 bin 674
Türkiye: 236 bin 112
Arjantin: 220 bin 682
Almanya: 214 bin 104
Fransa: 194 bin 29
Irak: 137 bin 556
Kanada: 118 bin 187
Endonezya: 116 bin 871
Filipinler: 115 bin 980
Katar: 111 bin 805
ÖLÜ SAYISI BİNİ GEÇEN ÜLKELER:
Amerika Birleşik Devletleri: 161 bin 607
Brezilya: 97 bin 418
Meksika: 49 bin 698
İngiltere: 46 bin 364
Hindistan: 40 bin 739
İtalya: 35 bin 181
Fransa: 30 bin 305
İspanya: 28 bin 499
Peru: 20 bin 228
İran: 17 bin 802
Rusya: 14 bin 490
Kolombiya: 11 bin 624
Belçika: 9 bin 859
Şili: 9 bin 792
Güney Afrika: 9 bin 298
Almanya: 9 bin 245
Kanada: 8 bin 962
Hollanda: 6 bin 153
Pakistan: 6 bin 35
Ekvador: 5 bin 847
Türkiye: 5 bin 784
İsveç: 5 bin 760
Endonezya: 5 bin 452
Irak: 5 bin 94
ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson, potansiyel Covid-19 aşısını insanlar üzerinde test etmeye başladı
Clinical Trials Arena isimli internet sitesinde yer alan habere göre şirket, "Ad26.COV2.S" ismi verilen aşı adayının 1'inci ve 2'inci safha klinik denemelerine ABD ve Belçika'da başladı.
18-55 yaş ile 65 ve üzeri yaşlardaki 1.000'den fazla sağlıklı gönüllünün katılması planlanan deneme, aşı adayının güvenli olup olmadığı, muhtemel yan etkileri ve bağışıklık oluşturmadaki başarısını sınamayı amaçlıyor.
PRİMATLAR ÜZERİNDE DENEMELERDE SONUÇ ALINDI
Aşı adayının, klinik öncesi değerlendirme safhasında primatlar üzerinde yapılan testlerde, deney hayvanlarında Kovid-19'u etkisiz kılan antikorları üretmede ve solunum yolu enfeksiyonunu engellemede başarılı olduğu kaydedildi.
Boston şehrinde Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nde yürütülen testlerde, tek doz aşı uygulanan ve ardından virüse maruz bırakılan 6 primattan hiçbirinin ciğerlerinde enfeksiyon ortaya çıkmadığı, yalnızca 1 primatta burun ve geniz bölgesinde sınırlı enfeksiyona rastlandığı belirtildi.
Şirket, ABD ve Belçika'daki klinik denemenin akabinde Hollanda, İspanya ve Almanya'da ikinci aşama denemeler yürütmeyi, Japonya'da ise yeni bir birinci aşama denemeye başlamayı planlıyor.
Johnson&Johnson, klinik denemelerin başarılı olması halinde gelecek yıl 1 milyar dozdan fazla aşı üretmek üzere imalat hazırlıkları yapıyor.
KLİNİK DENEMELERİN 3 SAFHASI VAR
Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 safhada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.
Klinik denemelerin ilk safhada az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve muhtemel yan etkileri araştırılıyor.
İkinci safhada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.
Üçüncü ve son safhada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Bu safhalar aylar ve hatta yıllar alabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 31 Temmuz itibarıyla dünya genelinde Covid-19'a karşı 26 aşı adayı klinik deneme, 139 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.