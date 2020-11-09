Aşıdan son dakika haberi... Mükemmel çalışıyor ve çok yakında geliyor

SAMANYOLU HABER - Geçen yıl Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı saran yeni tip corona virüse (COVID-19) karşı büyük bir başarı elde edildi. ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketleri aşıda son aşamanın da geçildiğini açıkladı.







Pfizer tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen corona virüsü aşısı ile ilgili ilk testlerin sonuçlarının geldiği ve onbinlerce gönüllü üzerinde yapılan denemeler sonucunda aşının yüzde 90’dan fazla bir oranda hastalığı engellediği duyuruldu.





Şirket tarafından yapılan açıklamada araştırmaya 43.538 insanın katıldığı belirtilirken gönüllülerin yüzde 42’sinin etnik kökene sahip olduğu belirtildi. Araştırma sırasında herhangi bir ciddi sağlık sorunu ve yan etkiyle karşılaşılmadığı belirtilirken güvenlik ve aşının etkisi ile ilgili çalışmaların devam edeceği de vurgulandı.





Pfizer’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Albert Bourla yaptığı açıklamada, “Bugün bilim ve insanlık için harika bir gün. Enfeksiyon oranları yeni rekorlar kırarken, hastaneler aşırı kapasiteye yaklaşırken ve ekonomiler açılmakta zorlanırken dünyanın buna en çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda aşı geliştirme programımızda kritik dönüm noktasına ulaşıyoruz” dedi.





BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Uğur Şahin ise Financial Times'a verdiği demeçte, "Bana göre bu mümkün olan en iyi sonuç" diye konuştu. Şahin, “Risk-fayda profili açık bir şekilde fayda lehine, aşı tüm kriterleri yerine getiriyor” dedi ve ilacın birkaç hafta içinde onay için yetkililere sunulacağını söyledi. Almanya merkezli BionTech şirketi

Bu arada Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hiçbir aşı yüzde 100 etkili değil. Ancak sonuçlar, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) en az yüzde 50 etkinliği zorunlu kılan Covid-19 aşısını onaylama kriterlerini fazlasıyla aşıyor.

Pfizer ve BioNTech, yeni bir teknolojiyle üretecekleri aşıyı bu yıl ilk etapta 50 milyon doz üretecekler. 2021 hedefleri ise 1.3 milyar doz olarak belirlendi.

ABD, 500 milyon doz daha alma seçeneğiyle birlikte 100 milyon doz siparişi verirken İngiltere'nin 30 milyonluk bir anlaşması mevcut. AB'ye 200 milyon doz tedarikini öngören bir anlaşma da henüz müzakere ediliyor.

Bu arada Şahin, BioNTech ve Pfizer'in aşının ilk dozlarını dağıtma anı geldiğinde “adil bir yaklaşım göstereceklerini” belirtiyor.



HİSSELER ANINDA FIRLADI





Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında en büyük adım olarak lanse edilen bu gelişme ile birlikte Pfizer’ın hisseleri yüzde 7 artarken BioNTech’in hisseleri ise yüzde 11 arttı.





Aşı haberinin ardından petrol fiyatları yüzde 8’lik bir artış gösterirken, havacılık şirketlerinin borsada işlem gören hisse senetleri de sert bir şekilde yükseldi.





Corona virüsü aşısıyla ilgili denemelerin ve incelemelerin devam ettiği belirtilirken, test sonuçların bu yönde pozitif gelmeye devam etmesi durumunda aşının üretimine geçilebileceği belirtildi.





TÜRK BİLİM İNSANI KURMUŞTU







Pfizer’ın birlikte hareket ettiği Almanya merkezli şirket BioNTech’in arkasında ise başarılı bir Türk çifti bulunuyor… Almanya’nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech corona virüsü salgını sürecinde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. BioNTech'i eşi Özlem Türeci ile yöneten ve CEO olarak görev alan Prof. Dr. Uğur Şahin, 2020’nin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.









Almanya’nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech corona virüsü salgını sürecinde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Şirketin kurucu ortağı olan Türk profesör Uğur Şahin, Pfizer ile anlaşarak aşı çalışmalarına hız kazandırdı.





Almanya'nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucu ortağı olan Türk profesör Uğur Şahin geçen aylarda Almanya’nın 93. zengini unvanını almıştı. Kurduğu şirketi dört yıl önce 400 milyon Euro’ya satan Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin, 2019 yılında 650 milyon Euro olan serveti, corona aşısını geliştirmeye başladıktan sonra 2.4 milyar Euro’ya yükseldi. Şirketin borsa değeri ise 15 milyar Euro oldu.







