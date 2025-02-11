Samanyolu Haber /Gündem / Asil Nadir'in vasiyeti : 'Onlar cenazeme gelmesin' /11 Şubat 2025 17:54

Asil Nadir'in vasiyeti : 'Onlar cenazeme gelmesin'

83 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs'ın tanınmış iş insanlarından Asil Nadir'in eşi Nur Nadir tarafından paylaşılan vasiyeti dikkat çekti.

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Bir dönem dünyanın en zengin iş insanları arasında olan Asil Nadir, ölümünden önce Kıbrıs Türk halkına bıraktığı mesajı ortaya çıktı. Nadir mesajında Kıbrıslıların onurlu yaşam mücadelesi için ömrünü ve tüm imkanlarını feda ettiğini ifade etti.

Nadir'in vasiyetini eşi Nur Nadir yayınladı.

1990 yıllarında İngiltere ve Türkiye'deki yatırımlarıyla ön plana çıkan ve bir dönem dünyanın en zengin iş insanları arasına giren Asil Nadir'in vasiyet niteliğindeki mesajını ise yine eşi Nur Nadir yayınladı.

Asil Nadir, Kıbrıs Türk halkına son mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Benim aziz Kıbrıslı kardeşlerim, ömrüm ve gücüm yettiğince sizlere onurlu yaşam mücadelenizde destek olmak ve kalkındırmak istedim. Tüm Kıbrıslıların onurlu yaşam mücadelesi ve davası için ömrümü, emeklerimi ve tüm imkânlarımı feda ettim. İhanet edenler her daim içimizdeydi ama her şeye rağmen hiç pes etmedim.

Lütfen siz de pes etmeyin. Bu memleket bizim, bu topraklar bizim, bu kurumlar da bizim; önce birbirinize sonra da benim size bıraktığım projelere sahip çıkın. Sevgili kardeşlerim bu topraklarda doğmuş ve ölmüş bir Kıbrıslı olarak size vasiyetim her şeye rağmen bu topraklara sahip çıkmanızdır. Hayatım boyunca etrafımda olan fakat benim onurlu yaşama mücadelemde destek olmayan ve ekmeğimizi yiyip insanlık sınavından geçemeyenler son yolculuğumda bulunmasınlar. Ölüm bir haktır. En azından bu tiyatroya ara versinler.

ÇOCUKLARIM SİZE EMANET

Benim vefakâr eşim Nur Nadir ve iki çocuğum Lisa Nur Nadir ve Mertselim Asil Nadir'i güzel yüreklerinize emanet ettim. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili vasiyetimi eşim Nur Nadir'e bıraktım. Bu topraklar bizimdir. Birlik içinde sahip çıkın. Daha güzel bir dünya da tüm güzel yüreklerle buluşmak üzere. Birbirinize emanet olun"
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