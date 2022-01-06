Aşılamada büyük fiyasko yaşayan Türkiye, şimdi de karantinayı kısalttı

Omicron etkisi





Sağlık Bakanlığının açıkladığı 5 Ocak 2022 tarihli verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi. Bu, Türkiye'de şu ana kadar kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 16 Nisan 2021'de 63 bin 82 olarak kayıtlara geçmişti.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 143 kişinin de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.









Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada karantina sürelerinin güncellendiğini duyurdu."Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir" ifadesini kullanan Koca, pozitif vakaların karantina süresinin yedi gün olarak belirlendiğini belirterek "Yedinci günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar beşinci gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer" dedi.Sağlık Bakanı Koca, temaslı kişilerin son üç ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmayacağını, semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam edebileceğini açıkladı.Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden üç ay geçmiş temaslı kişilerinse yedi gün karantinaya alınacağını belirten Koca, bu kişilerle ilgili olarak "Semptom takibi yapılır. Beşinci gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler" ifadesini kullandı.Türkiye'de 10 gün olan karantina süresi Delta Plus varyantı riski nedeniyle Mayıs 2021'de 14 güne çıkarılmıştı.Omicron varyantının Türkiye'de vaka sayılarında önemli bir artışa neden olduğunu belirten Bakan Koca, "Vaka sayılarındaki artış hastanelere henüz benzer oranda yansımamıştır. Omicron varyantının en çok yayıldığı İstanbul'da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir" ifadesini kullandı.Koca, "Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır" diye ekledi.Okullarda yüz yüze eğitim devam edeceğini duyuran Koca, "Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir" dedi.