Samanyolu Haber /Dünya / Aşılamanın devam ettiği İngiltere'de birçok işletme yarın açılıyor /11 Nisan 2021 21:07

Aşılamanın devam ettiği İngiltere'de birçok işletme yarın açılıyor

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi olan ve aşılamanın hızla devam ettiği İngiltere'de, vaka sayılarındaki düşüş sonrasında birçok işletme yarın açılacağı belirtildi.

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İngiltere'de Koronavirüs salgınında son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile 7 ayda Covid-19'a bağlı en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İngiltere'de korona virüs salgınında son 7 aydaki en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 127 bin 87'ye yükseldiği bildirildi. Ülkede son 24 saat içinde bin 730 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 369 bin 775'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre ise, toplam 32 milyon 121 bin 353 kişinin Covid-19’a karşı aşılandığı, 7 milyon 466 bin 540 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

Eylül ayından bu yana en düşük günlük can kaybı

İngiltere'de 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile 13 Eylül'den bu yana en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Birçok işletme yarın yeniden açılacak

İngiltere hükümetinin Covid-19 kısıtlamalarından çıkış planına göre 12 Nisan'da birçok işletmenin yeniden açılabileceği duyurulmuştu. Hükümetin belirlediği kurallara göre yarın yeniden açılacak işletmelerin arasında mağazalar, kuaförler, bar ve restoranların açık hava bölümleri ve eğlence merkezleri yeniden açılacak.
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