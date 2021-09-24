Samanyolu Haber /Sağlık / Aşılar semptomları değiştirdi: Bu belirtiler varsa Korona taşıyor olabilirsiniz /24 Eylül 2021 12:15

Aşılar semptomları değiştirdi: Bu belirtiler varsa Korona taşıyor olabilirsiniz

“Zoe Covid Belirtileri” adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs semptomlarının değiştiğini söyledi.

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Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Covid-19) son dönemde varyantları ile gündemde. “Zoe Covid Belirtileri” adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs semptomları değiştiği duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı belirti listesi hakkında konuşan İngiliz profesör ‘Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, şu anda ilk beş semptomun hükümetin bahsettiğinden çok farklı olduğu’ dedi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın en yaygın Covid-19 belirtileri listesinde ilk sıradalar yüksek ateş, devamlı öksürük ve tat & koku kaybı yer alıyor. İngiliz profesöre göre bu semptomlar artık çok nadir görülüyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

‘Gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor… Covid’li çoğu insan soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösteriyor’ diyen Spector, bu belirtileri gösteren herkesin koronavirüs olma riskine sahip olduğunun altını çizdi.

Soğuk algınlığı belirtileri arasında burun akıntısı veya tıkanıklığı, boğaz ağrısı, düşük dereceli ateş, halsizlik, hafif vücut ağrıları veya hafif baş ağrısı, hapşırma, nefes almada hafif zorlanma ve öksürük bulunur.

YENİ SALGIN UYARISI

Öte yandan koronavirüs ve grip salgınının aynı anda yaşanması durumuna verilen isim olan Twindemic son dönemde bilim dünyasının en büyük korkularının başında geliyor.

Bilim dünyasının ‘kâbus senaryosu’ olarak adlandırdığı bu olasılık ile ilgili eski Gıda ve İlaç İdaresi Komiseri (FDA) Dr. Scott Gottlieb’den çok konuşulacak açıklamalar geldi.

FDA’yı Donald Trump döneminde yöneten ve Pfizer’in yönetim kurulunda görev yapan Gottlieb CNBC’ye verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi; ‘Geçen yıl bir grip mevsimi görmedik. En az bir ve belki de şimdi iki yıldır nüfusa bağışıklık kazandırmadığımız için tam bir felaket ile karşı karşıyayız. Grip çok agresif bir şekilde geri dönecek.’

İki salgın ile aynı anda karşılaşacağımızın altını çizen bilim insanları en iyi savunma yolunun koronavirüs aşısı ile birlikte grip aşısı da olmak olduğunun altını çiziyor.

Geçtiğimiz yıl da benzer endişeler dile getirilmiş, iki virüsün salgının daha ağır geçmesine neden olabileceği uyarısı yapılmıştı. Ancak korkulan olmamış, dünya genlinde ciddi bir artışa rastlanmamıştı. Uzmanlar bu yıl da ‘çift pandemi’ dönemini hasarsız atlatabilmek adına ‘aşı olun’ çağrılarını sıklaştırdı.

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