Aşıları kim, kaç liraya paketliyor?

Sağlık Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılarının elleçlenmesi (yükleme- taşıma-boşaltma), paketlerinin değiştirilmesi ve karekodlaması için ikinci defa ihale düzenledi. Ancak, Covid-19 aşıları için yapılan iki ihalenin de sonucunu açıklamadı.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir ise “Aşıları kim, kaç paraya paketliyor?” diye sordu.





Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Koronavirüs aşıları elleçlenmesi (yükleme- taşıma-boşaltma), paketlerinin değiştirilmesi ve kare kodlaması için ikinci defa ihale düzenledi.





PAKETLEME VE KAREKODLAMA İÇİN İHALE





2020 yılı aralık ayında yaptığı ihalenin sonuçlarını açıklamayan Sağlık Bakanlığı, 28 Ocak 2021'de “Aşı Elleçleme, Paketleme ve Karekodlama Hizmet Alımı” ismi altında yaptığı ihaleye dair bilgi paylaşmadı.





Bakanlık, ihale sonuçlarını açıklamadığı için de iki ihaleyi kimin aldığı ve Bakanlık kasasından kaç para ödendiği bilinmiyor.





İhale kapsamında 47 milyon Koronavirüs aşısının tamamına karekodlama yapılacağı belirtildi. 47 milyon aşının 10 milyonunun paketlendiği ve sadece karekodlama yapılacağı, geriye kalan 37 milyon doz aşının ise hem paketleneceği hem karekodlama yapılacağı ifade edildi.





Ayrıca ihale kapsamında paketlenecek aşılara dair, “Paket ve kolilerin üzerinde üreticinin ve ürünün adı ‘T.C. Sağlık Bakanlığı malıdır, satılamaz’ ibaresi de yer alacaktır.” denildi.





"EKSTRA MALİYET VE ZAMAN KAYBI"





“Aşıları kim, kaç paraya paketliyor?” diye soran CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, şu değerlendirmede bulundu: “Sağlık Bakanlığı ihale süreçlerini tamamen kapalı yürütüyor ve kamuoyuyla bir bilgi paylaşmıyor. Biz daha önceki ihaleyi de gündeme getirmiştik. Gelen aşıların paketlenmesinin de ayrıca bir maliyet ve ayrıca bir zaman kaybı olduğunu görüyoruz. Her gün yüzlerce insanımız hayatını kaybederken geçen her dakika bile çok kıymetli.”





“İhale sonuçlarının kamuoyuna açıklanması gerekiyor” diyen CHP’li Emir, Birgün'e verdiği mülakatta, “6,5 milyon doz aşı getirdik diyorlar, fakat bunun 5 milyon dozluk kısmı bulk şeklinde. Bu 5 milyon dozluk aşının enjektöre dolumu sonrasında ayrıca 14 günlük test süresine ihtiyaç olacağı söyleniyor.” dedi.