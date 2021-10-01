Samanyolu Haber /Gündem / "Asiltürk koronadan mı öldü?" sorusuna Koca'dan tuhaf yanıt /01 Ekim 2021 12:53

"Asiltürk koronadan mı öldü?" sorusuna Koca'dan tuhaf yanıt

Oğuzhan Asiltürk'ün yaşamını yitirdi. "Oğuzhan Asiltürk Covid-19'dan mi öldü?" sorusuna Fahrettin Koca'dan 'tuhaf' bir yanıt geldi.

SHABER3.COM

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yaşamını yitirdi.

86 yaşındaki Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası 14 Eylül'de Ankara'da hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. Asiltürk'ün ölümünün ardından Covid-19 şüphesi yeniden gündeme geldi.

Konu hakkında bir muhabirin 'Koronadan mı öldü?' yönündeki sorusu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtsız bırakıldı.

Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. İnançlı ve sabırlı biriydi. Bugün sabah 09:00 sularında kaybetmiş bulunuyoruz. Başımız sağ olsun" dedi. Koca soruya, "Daha bu konu ve genel birtakım bilgilerin hasta yakınlarının rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim" şeklinde yanıt verdi.

BAKAN KOCA BUGÜNE KADAR KAÇ AİLEDEN RIZA ALDI? BÖYLE BİR USUL MÜ VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği tuhaf cevabın ardından akıllara pek çok soru geldi.

- Fahrettin Koca, Pandeminin ilk gününden bu yana sadece birer SAYI olarak açıkladığı onbinlerce vefatı açıklarken her aileden tek tek RIZA mı aldı?

- Fahrettin Koca verdiği bu geçiştirme cevap ile zaten 'Koranadan öldüğünü' zımmen de olsa ifade etmiş olmuyor mu?

- Bir insanın ölüm sebebini aöıklamanın ne gibi bir mahsuru olabilir?

- Bu güne kadap pek çok örneğini gördüğümüz gibi kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmekten neden ısrarla kaçılmaktadır?

- Meftanın neden öldüğünü gizlemenin ne gibi bir anlamı olabilir?

- Velev ki koronadan öldü, bunu saklamanın Sağlık Bakanına ne gibi bşr faydası var?

- Gerçekleri şleffaf bir şekilde açıklamayınca bir kişi Koronadan ölmemiş mi oluyor?

- Gerçeklere gözünüzü kapatmanız bir parti politikası mıdır?

Bu soruları artırmak elbette mümkün...
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Asiltürk koronadan mı öldü?" sorusuna Koca'dan tuhaf yanıt Sonraki Haber >>

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

"Afgan ordusunun çöküşü hepimize sürpriz oldu"

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

Koç Üniversitesi kampusunda ‘ajan’ polis skandalı

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

İsveç'te korkutan patlama çok sayıda yaralı var

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Ordu'da 'tutuklu ailelerine yardım operasyonu'nda 19 tutuklama

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı

Yurt protestosu yapan gençlere gece baskını ve darp: 80 gözaltı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:07:18