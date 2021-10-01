"Asiltürk koronadan mı öldü?" sorusuna Koca'dan tuhaf yanıt

Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. İnançlı ve sabırlı biriydi. Bugün sabah 09:00 sularında kaybetmiş bulunuyoruz. Başımız sağ olsun" dedi. Koca soruya, "Daha bu konu ve genel birtakım bilgilerin hasta yakınlarının rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanaatindeyim" şeklinde yanıt verdi.





BAKAN KOCA BUGÜNE KADAR KAÇ AİLEDEN RIZA ALDI? BÖYLE BİR USUL MÜ VAR?





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği tuhaf cevabın ardından akıllara pek çok soru geldi.





- Fahrettin Koca, Pandeminin ilk gününden bu yana sadece birer SAYI olarak açıkladığı onbinlerce vefatı açıklarken her aileden tek tek RIZA mı aldı?





- Fahrettin Koca verdiği bu geçiştirme cevap ile zaten 'Koranadan öldüğünü' zımmen de olsa ifade etmiş olmuyor mu?





- Bir insanın ölüm sebebini aöıklamanın ne gibi bir mahsuru olabilir?





- Bu güne kadap pek çok örneğini gördüğümüz gibi kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmekten neden ısrarla kaçılmaktadır?





- Meftanın neden öldüğünü gizlemenin ne gibi bir anlamı olabilir?





- Velev ki koronadan öldü, bunu saklamanın Sağlık Bakanına ne gibi bşr faydası var?





- Gerçekleri şleffaf bir şekilde açıklamayınca bir kişi Koronadan ölmemiş mi oluyor?





- Gerçeklere gözünüzü kapatmanız bir parti politikası mıdır?







Bu soruları artırmak elbette mümkün...



Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yaşamını yitirdi.86 yaşındaki Asiltürk, zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı sonrası 14 Eylül'de Ankara'da hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. Asiltürk'ün ölümünün ardından Covid-19 şüphesi yeniden gündeme geldi.Konu hakkında bir muhabirin 'Koronadan mı öldü?' yönündeki sorusu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtsız bırakıldı.