Asiltürk'ün 'Cumhur merakı' bundan mı? Yeğenine Jandarma ihalesi!

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yaptığı bir ihaleye dikkati çeken Uğuroğlu, söz konusu ihaleyi yaklaşık 10 yıldır "MRD Bilişim Şirketi"nin kazandığını, son ihaleyi de 3,8 milyon dolar vererek kazandığını ancak İçişleri Bakanlığı’nım aniden, "MRD Bilişim Şirketini" diskalifiye ettiğini söyledi.







“Peki, ihale yenilenmeden hangi şirkete verildi? - Forte Bilişim Şirketi İhalede ikinci olan bu şirketin sahibi kim? - Cemal Asiltürk” diyen Uğuroğlu devamında da şunları kaydetti:





“Asiltürk soyadı dikkatinizi çekti değil mi? Peki, kim bu Cemal Asiltürk. Bingo… Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dönemde görüştüğü Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yeğeni… Sonuç çok net: Ahlaki, manevi, siyasi ve ticari.”





Uğuroğlu yazısında ayrıca, Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na göstereceği adaya dikkati çekerek, “Aday kim? AKP döneminde TÜBİTAK, Başbakanlık Başmüşavirliği ve TBMM'de müşavirlik görevlerinde bulunan Yeni Şafak'ta yazıları da yayınlanan Erdoğan'a da çok yakın bir isim: Prof. Dr. Mete Gündoğan” dedi.