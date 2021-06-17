Samanyolu Haber /Gündem / Asiltürk'ün 'Cumhur merakı' bundan mı? Yeğenine Jandarma ihalesi! /17 Haziran 2021 10:05

Asiltürk'ün 'Cumhur merakı' bundan mı? Yeğenine Jandarma ihalesi!

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Saadet Partisi’nin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve yönetimine karşı 'büyük kongrenin toplanmasını' da içeren 53 maddelik açıklamasına ilişkin kaleme aldığı yazısında, “Saadet Partisi'nde neden muhalefete başladı? Bürokraside yaptığım araştırmada gerçeği ortaya çıkardım” diye yazdı.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yaptığı bir ihaleye dikkati çeken Uğuroğlu, söz konusu ihaleyi yaklaşık 10 yıldır "MRD Bilişim Şirketi"nin kazandığını, son ihaleyi de 3,8 milyon dolar vererek kazandığını ancak İçişleri Bakanlığı’nım aniden, "MRD Bilişim Şirketini" diskalifiye ettiğini söyledi.

“Peki, ihale yenilenmeden hangi şirkete verildi? - Forte Bilişim Şirketi İhalede ikinci olan bu şirketin sahibi kim? - Cemal Asiltürk” diyen Uğuroğlu devamında da şunları kaydetti:

“Asiltürk soyadı dikkatinizi çekti değil mi? Peki, kim bu Cemal Asiltürk. Bingo… Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dönemde görüştüğü Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yeğeni… Sonuç çok net: Ahlaki, manevi, siyasi ve ticari.”

Uğuroğlu yazısında ayrıca, Oğuzhan Asiltürk'ün Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na göstereceği adaya dikkati çekerek, “Aday kim? AKP döneminde TÜBİTAK, Başbakanlık Başmüşavirliği ve TBMM'de müşavirlik görevlerinde bulunan Yeni Şafak'ta yazıları da yayınlanan Erdoğan'a da çok yakın bir isim: Prof. Dr. Mete Gündoğan” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Asiltürk'ün 'Cumhur merakı' bundan mı? Yeğenine Jandarma... Sonraki Haber >>

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:06:47