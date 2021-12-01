[Asım YILDIRIM] Siz Unutsanız da kaydedenler var!

ASIM YILDIRIM





Ne hazin.





“Siyasal dinci” kafasına sahip bazıları, YouTube kanalımızdaki videoların altına mesajlar yazıyor: “münafıksınız.. kafirsiniz.. şunun uşağısınız.. vatan hainisiniz.. vs vs”





Bu tipler ikiye ayrılıyor:

Birinci grup, karşı karşıya kalsanız ağızlarını açıp tek laf etmeyecek, edemeyecek.. ya da edecek olurlarsa cevabınız karşısında cehaletleriyle susup kalacak tipler.

Cahiller çünkü ağızlarından çıkanın, parmaklarından dökülenlerin İslamî açıdan ne anlama geldiğini ve sonuçlarının ne olacağını bile bilmiyorlar.

“Peygamberin hayatından bir tane örnek ver bu söylediklerinle/yazdıkalrınla ilgili…” deseniz, dut yemiş kuşlara dönerler.

Bu tipler, Sen ne anlatırsan anlat kendi beyanlarını esas kabul ederler.

Sen her biri birbirinden farklı ispatlar getirsen bile Sana değil kendi inanmak istediklerini bayrak yapar, “nas” kabul eder.

Ama bunlar yarın her şey değiştiğinde kendilerini saklayacak kadar münafık ve ikiyüzlü, hatta yanınıza sokulup dün dediklerini unutup Size övgüler dizecek kadar da haysiyetsizdirler.





İkinci grup, “kin”lerinde boğulacak kadar Size ve ait olduğunuz topluluğa karşı düşmanlık besleyen ve ellerine fırsat geçse Sizi öldürmek, yok etmek isteyenlerden oluşuyor.

İster kıskançlık deyin, ister hazımsızlık, ister çekememezlik, ister bağnazlık.

Bu kafa zararlı!

Bu kafa hastalıklı!

Kendisinden olmayanı yok etmek, cehennemde yanmasını istemek, ortadan kaldırılmasını talep etmek hastalıklı bir kafanın ve ruhun tezahürü.





Bu kafaya sahip kişiler de kendi içlerinde ikiye ayrılıyor.

Biri sadece konuşanlar, yazanlar…





Diğeri ise gözünü kan bürümüş canavar ruhlulardan oluşuyor.

Müslümanlığı, İslam’ı kendilerine kalkan yaparak başkasının yaşama hakkını engellemek isteyen bu kafalar, tehlikelidir.





Bunlar, ellerine güç geçtiğinde, fırsat çıktığında gözlerini kırpmadan Seni katlederler ve bunu yaparken de kendi sapık anlayışlarının arkasına sığınırlar.

Hâlbuki ne İslam bunların söyledikleri gibidir ne Peygamber (sav) bunların yaptıklarını/yapmak istediklerini yapmıştır.





Bunlar ölçüsüzdür.

Bunlar hayatta bir şey başaramamış ezik tiplerdir.

Bunlar tedaviye muhtaç hasta tiplerdir.

Bunlar gözü dönmüş, potansiyel katillerdir.

Bunlar acınası zavallılardır.





Bunların Sizin mutluluğunuzu, huzurunuzu, başarılarınızı sekteye uğratmaları muhtemeldir..

O yüzden dikkatli olmak icap eder.

Benim yaptığım gibi yapın ve engelleyin, yakınınızda olmalarına izin vermeyin.

Ve de ne birinci gruptakileri ne de ikinci gruptakileri asla unutmayın.

Ama unutsanız da sorun değil. Kaydeden ediyor.

çünkü Huzur-u İlâhî’de hesaplaşacağız bunlarla.



