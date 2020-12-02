Samanyolu Haber /Sağlık / Aşının mucitlerinden Dr. Türeci: Dağıtıma başladık /02 Aralık 2020 17:01

Aşının mucitlerinden Dr. Türeci: Dağıtıma başladık

Pfizer ile corona virüsü aşısı geliştiren BioNTech'in üst düzey yöneticisi Dr. Özlem Türeci flaş açıklamalarda bulundu... Türeci, "Aşıların dağıtım sürecine başladık" dedi.

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Corona virüsü salgınına karşı büyük bir umut olan Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısı ile ilgili önemli açıklamalar geldi…

Açıklamayı şirketin üst düzey yöneticilerinden olan ve CMO yani Sağlık Bölümü Başkanı olan Dr. Özlem Türeci yaptı… Profesör Uğur Şahin ile birlikte şirketi yöneten Özlem Türeci, “Corona virüsü aşısının dağıtım sürecine başladık. Birleşik Krallık’ta önümüzdeki günlerde aşının dağıtılmasını bekliyoruz” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre Türeci aşının henüz hamile kadınlarda denenmediğini vurguladı. Türeci aşının etkisinin farklı etnik kökenlerden gelenler arasında bir fark oluşturmadığını söyledi.

Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği açıklamalarda Türeci, “Birleşik Krallık’ın onayıyla şartlı pazarlama izni almak için başvurduk. ABD’nin Gıda ve İlaç Dairesi’nden ve İngiliz İlaç Ajansı’ndan kararların Aralık ayının ortasında çıkmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Türeci dünya genelinde yaptıkları başvuru süreçlerinde hiç sorun çıkmadığını ve regülatörlerin çok detaylı çalıştığını açıkladı.

BioNTech’in CFO’su Sean Marett, “10’dan fazla ülkeyle anlaşma yaptık, birçok ülkeyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Kanada, Singapur, AB, Japonya, ABD, Birleşik Krallık’la anlaşma yaptık” dedi.

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