Aşırı hız nedeniyle kendisini uyaran kişiyi darp eden Ozan Canyürek tutuklandı
16 Eylül 2025 20:36

Aşırı hız nedeniyle kendisini uyaran kişiyi darp eden Ozan Canyürek tutuklandı

Gebze'de lüks cipiyle aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücü Ozan Canyürek tutuklandı.

SHABER3.COM

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran Ozan Canyürek ve olay sırasında yanında bulunan 17 yaşındaki kardeşi tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi’nde dün bir baba, sokakta çocuklarıyla yürüdüğü esnada siyah lüks cipiyle aşırı hız yapan sürücüyü uyardı.

Sürücü, daha sonra arabasyla geri gelerek baba ile tartıştı. Tartışma sırasında sürücü, babayı çocuklarının gözü önünde darp ederek olay yerinden uzaklaştı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler üzerinden yapılan çalışmada, sürücü Ozan Canyürek, İstanbul’da yakalandı. Ardından kardeşi C.C’de gözaltına alındı.

33 yaşındaki Canyürek, gece saatlerinde Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Canyürek’in İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu bugün tamamlandı. O.C. ile olay sırasında yanında bulunan kardeşi C.C. (17), adliyeye sevk edildi.

Akşam saatlerinde Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan Ozan Canyürek’in tutuklanmasına karar verildi. Kardeşi hakkında ise konutu terk etmeme tedbiri uygulandı.
