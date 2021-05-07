Samanyolu Haber /Gündem / Aşırı hızlı otomobilin çarptığı polis havada taklalar attı /07 Mayıs 2021 14:00

Aşırı hızlı otomobilin çarptığı polis havada taklalar attı

Pakistan’da polis memuru tarafından durdurulmak istenen aşırı hızlı otomobil sürücüsü polise çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada taklalar atan polis memuru, metrelerce yüksekten yere çakıldı.

Aşırı hızlı otomobilin çarptığı polis havada taklalar attı

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver kentinde bulunan otoyol gişelerinde aşırı hızlı olan otomobil sürücüsü, kendisini durdurmaya çalışan polis memuruna çarptı. Polis memuru, çarpmanın etkisi ile havada taklalar atarak, metrelerce yüksekten yere çakıldı.

Olayda ağır yaralanan polis memurunun hastanede tedavisi devam ederken, kaçmaya çalışan sürücü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Aracın polise çarptığı anlar ise gişelerde bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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