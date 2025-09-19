Aşırı sağcı AfD ile bina sahibi mahkemelik oldu

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başkent Berlin’deki merkezinin kullanımına ilişkin anlaşmazlıkla ilgili dava bugün Berlin Eyalet Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, AfD ile Avusturyalı ev sahibi Lukas Hufnagl arasındaki uzlaşma görüşmelerinde sonuç elde edilemediğini bildirdi. Yargıç Burkhard Niebisch, kira sözleşmesinin olağanüstü feshine ilişkin kararın gelecek hafta Cuma günü açıklanacağını belirtti.



AfD, Berlin Wittenau’daki binayı 2022’de kiraladı. Binanın sahibi Hufnagl, Mart 2025’te kira sözleşmesini feshederek, AfD’nin binayı tahliye etmesini istedi. AfD’nin binayı boşaltmaması üzerine Hufnagl partiye karşı dava açtı.



Yargıç Niebisch’in verdiği bilgilere göre, ev sahibi kira sözleşmesini feshetmesine neden olarak Şubat 2025’teki erken genel seçimler sonrasında AfD’nin binanın avlusunda yaptığı kutlamayı gösterdi. Niebisch, bu kutlamanın yanı sıra binanın AfD’nin rengi olan mavi ışıklarla aydınlatılması için izin alınmadığını ifade etti.



DW Türkçe’de yer alan habere göre, Hufnagl, partinin binanın avlusunu veya cephesini kiralamadığını ve seçim sonrası kutlamaların diğer kiracıları engellediğini savunuyor.



Davacı olan ev sahibinin, binanın satışı için AfD ile yaptığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını aktaran Yargıç Niebisch, bu kapsamda ev sahibinden rüşvet talep edildiği iddiasını da dile getirdi. AfD ise bu iddiaları reddediyor.



AfD ile ev sahibi arasında yapılan üç kira sözleşmesinin süresi sonbahar 2027’de sona eriyordu. Ancak, kira sözleşmelerinin bir yıl önce feshedilebilmesine olanak sağlayan özel bir madde bulunuyor.



Bugünkü duruşmada, AfD’nin 30 Ekim 2026’ya kadar binadan taşınması ve kiraya yüzde 6 zam yapılması teklifi davacı ev sahibi tarafından kabul edilmedi. Yargıç Niebisch, bunun üzerine uzlaşma sağlanamadığını belirterek, ana davanın görüleceğini kaydetti. AfD’nin binanın avlusunda seçim kutlaması yapmasının kira sözleşmesine aykırı olduğunu belirten Niebisch, ancak uyarıda bulunulmasının da yeterli olabileceğine işaret etti.



