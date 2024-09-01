Samanyolu Haber /Gündem / Aşırı sağcı AfD Thüringen'de yarışı önde götürüyor /01 Eylül 2024 19:59

Aşırı sağcı AfD Thüringen'de yarışı önde götürüyor

Almanya'nın Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde sandıklar kapandı. Sandık çıkışı anketleri, Thüringen'de yarışı önde götüren aşırı sağcı AfD'nin Saksonya'da da ikinci güç konumunda olduğuna işaret ediyor.

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Almanya'nın Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde yapılan kritik yerel seçimlerde sandıklar Almanya saatiyle 18:00 itibarıyla kapandı.

DW Türkçe'nin haberine göre sandık çıkışı ankatlerinde, ülkenin doğusunda yer alan her iki eyalette de aşırı sağcı Almanya için Alternatif(AfD) partisi daha önce yapılan kamuoyu yoklamalarının işaret ettiği gibi, oylarını önemli ölçüde artırdı. Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin Infratest Dimap adlı kamuoyu araştırma enstitüsüne yaptırdığı ankete göre, Thüringen'de oyların yüzde 30,8'ini aldığı tahmin edilen AfD yarışı açık ara farkla önde götürürken, Saksonya'da da oyların yüzde 31,5 ila yüzde 32'sini aldığı tahmin edilen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin hemen ardında konumlanarak yüzde 30,00 ila yüzde 31,5 ile ikinci parti konumuna yükseldi.

Sandık çıkış anketlerine göre, ilk kez seçim yarışına katılan Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ise her iki eyalette de doğrudan üçüncü sıraya yükseldi.
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