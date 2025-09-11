Aşırı sağcı AfD'li milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı

Hakkında "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarından soruşturma başlatılan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi federal milletvekili Maximilian Krah'ın dokunulmazlığı kaldırıldı.





Alman meclisinden yapılan açıklamada, Krah'a yönelik "arama ve el koyma kararlarının uygulanmasının" oybirliği ile kabul edildiği belirtildi. Meclis Başkanı Julia Klöckner, dokunulmazlığın kaldırılması kararının Krah'ın partisi AfD dahil parlamentoda temsil edilen tüm siyasi grupların oylarıyla alındığını ifade etti.





Meclis Seçim Denetleme, Dokunulmazlık ve İç Tüzük Komisyonu, Krah'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde tavsiye kararı almıştı. Meclis Genel Kurulu'nda Komisyonun tavsiye kararı kabul edildi. Milletvekillerinin konuşma yapmadığı oturumda, arama ve el koyma tedbirlerine neden gerek duyulduğu belirtilmedi.





Krah'ın bürosu ve konutunda arama yapıldı





Krah'ın dokunulmazlığının kaldırılması sonrasında Alman meclisindeki bürosu ile Dresden'daki konutu ve ofisinde arama yapıldı. Dresden Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, arama işlemlerine Avrupa Birliği'nin yargı kurumu Eurojust ile Belçikalı ekiplerin de katıldığını bildirdi.





Aşırı sağcı AfD içinde de tartışmalı bir isim olan Maximilian Krah, Şubat ayında yapılan erken genel seçimlerde Alman meclisine seçilmişti. Ülkenin doğusundaki Saksonya eyaletinin Chemnitz kenti yakınlarındaki Erzgebirge bölgesinden doğrudan milletvekili seçilen Krah, daha önce Avrupa Parlamentosu milletvekili olarak görev yapmıştı. Ancak Krah Avrupa Parlamentosu milletvekili olduğu dönemde, tepki çeken açıklamaları ve adının karıştığı skandallar nedeniyle aşırı sağcı partilerin grubundan ihraç edilmişti.





Dresden Başsavcılığı Mayıs ayında Krah hakkında Çin'den yapılan ödemelerle bağlantılı olarak "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlamaları ile soruşturma başlatmıştı. Suçlamalar, Krah'ın Avrupa Parlamentosu milletvekili olduğu dönemi kapsıyor. Krah ise hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Krah'ın asistanı Jian G.'nin ise Çin adına casusluk yaptığı suçlaması ile tutuklanmış ve Ağustos ayında Jian G.'nin yargılandığı davanın ilk duruşması yapılmıştı.







