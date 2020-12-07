Samanyolu Haber /Dünya / "Aşırı sağcılar bunu görsün" /07 Aralık 2020 13:03

"Aşırı sağcılar bunu görsün"

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Başbaşkanı Armin Laschet, parlamentoda dünyayı ölümcül salgından kurtarabilecek aşıyı bulan Türk göçmelerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin başarısını, “Almanya’da okul birinciliği olan bir Türk’ün bugün salgına karşı aşı bularak umut olması bizleri mutlu ediyor” sözleriyle övgüler yağdırdı.

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Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in ABD’li Pfizer ile birlikte geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısının yüzde 95 etkinlik gösterdiğinin duyurulmasının ardından haber tüm dünyada büyük bir mutlulukla karşılandı. 

Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbaşkanı olan ve Merkel'in koltuğuna aday isimlerden sayılan Armin Laschet, parlamentoda dünyayı ölümcül salgından kurtarabilecek aşıyı bulan Türk göçmelerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin başarısına parlamentodaki konuşmasında övgüler yağdırdı.

Laschet, Türk bilim insanlarını “1969’da 4 yaşında bir çocuk olarak Türkiye’den Ford fabrikasında çalışan babasının yanına gelen ve eğitimini Almanya’da yaparak, hatta okul birincisi olan bir Türk’ün bugün salgına karşı aşı bularak herkese umut olması bizleri mutlu ediyor. Almanya’daki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz. Almanya’daki sağduyu vatandaşlar, yabancıların gelmesinden çok memnunuz iyi ki gelmişler” sözleriyle övdü.
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